Soave e Ossini, ricordo struggente a Unomattina: “Era un grande della musica”

Massimiliano Ossini e Maria Soave ricordano Franco Battiato: “Era un essere speciale”

Lunga pagina dedicata a Franco Battiato nella puntata di Unomattina Estate di oggi, mercoledì 22 giugno 2022, dove i padroni di casa assieme ai loro ospiti hanno ripercorso la carriera del grande cautautore che si è spento lo scorso anno. “Era un grande della musica, per tutti noi un essere speciale” ha premesso la giornalista del TG1 introducendo lo spazio in questione con la messa in onda di un filmato. Al termine del servizio, sono stati presentati gli ospiti, ossia Dario Salvatori, presente in studio, e Simone Cristicchi, intervenuto invece in collegamento.

Franco Battiato e il ricordo da parte dei conduttori di Unomattina: “Tante iniziative in Italia”

“Si stanno moltiplicando in giro per l’Italia le iniziative per ricordare Battiato” ha asserito successivamente Maria Soave, mentre Massimiliano Ossini ha dato la parola a Dario Salvatori, chiedendogli: “Come definiresti Franco?”. La risposta del critico musicale a tale domanda è stata:

Un tuttocampista. Con la sua grande capacità di toccare più comparti, ha saputo riportare l’attenzione nei confronti dell’ascolto.

“Ora vogliamo farvi vedere un Battiato che racconta se stesso, che ci dice molto di lui: è un battiato che si fa la barba” ha asserito subito dopo la Soave, mandando in onda un filmato del cantautore mentre si raccontava facendosi, appunto, la barba.

Battiato ci ha fatto riflettere, continua a farci riflettere, e ha cambiato il nostro modello di vita

ha commentato Ossini alla fine del video.

Unomattina Estate, Simone Cristicchi ricorda Franco Battiato: “L’ho conosciuto a casa sua”

Ad intervenire tramite collegamento, come anticipato prima, è stato poi Simone Cristicchi, che sull’artista scomparso il 18 maggio dell’anno scorso ha raccontato: “L’ho conosciuto molti anni fa nella sua casa di Milo, in Sicilia (in provincia di Catania, NDR.), era il 2007, l’anno in cui ho vinto il Festival di Sanremo con ‘Ti regalerò una rosa’…”.

Mi è arrivata inaspettatamente la sua telefonata, ero in tour da quelle parti e lui mi ha invitato ad andare casa sua

ha rivelato Simone, che ha poi concluso: “Per me è stata un’emozione straordinaria quel primo incontro con lui”.

Una pagina molto toccante quella dedicata all’artista, arrivata dopo uno spazio non facile, dedicato alla morte della piccola Elena, la bambina di 5 anni di Mascalucia, uccisa dalla mamma alcuni giorni fa, della quale oggi pomeriggio ci saranno i funerali nella cattedrale catanese. Ricordandola, la Soave non ha nascosto tutto il suo dolore.