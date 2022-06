Morta la cantante Marina Marfoglia, ex compagna di Mal. Lutto nella musica

Marina Marfoglia è morta: era l’ex compagna di Mal e un’amica di Renato Zero

Il mondo della musica è in lutto per la morte della cantante Marina Marfoglia. L’artista aveva cominciato la sua carriera all’inizio degli anni ’70 ed il successo era arrivato pochi anni dopo nel 1978 con il singolo Show show show, carriera che è proseguita con alti e bassi fino agli anni ’90. Della cantante era nota anche la vita privata soprattutto per la lunga storia d’amore con il cantante Mal e l’amicizia con Renato Zero. Lontana dalla ribalta da alcuni anni, sulla sua morte non si sanno molti dettagli. Il primo ad annunciare la scomparsa, nelle scorse ore, è stato il sito Imusicfun.it che ha rivelato come ieri, lunedì 20 giugno, la cantante se ne sia andata a 73 anni.

Marina Marfoglia non c’è più: quali sono le cause della sua morte

Il sito su menzionato nell’annunciare la triste notizia della morte dell’artista non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause della scomparsa parlando in maniera molto generica di lunga malattia. Ed in effetti l’artista era scomparsa dalle scene già da diversi anni ma in passato era stata all’apice del successo per la sua carriera ed al centro del gossip per la lunga relazione con il cantante Mal, durata più di 13 anni. Dopo essersi ritirata dalle scene nel 2016 era diventata ambasciatrice nazionale per la danza poi purtroppo era subentrata la malattia che dopo una lunga battaglia la portata al decesso.

La cantante è morta: tutto sulla sua carriera dagli anni ’80 in poi

Sulla carriera dell’artista scomparsa da LaRepubblica si apprende che aveva debuttato negli anni ’70 nel corpo di ballo di Don Lurio mentre successivamente ha lavorato anche nel Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore. Per quanto riguarda la sua carriera da cantante sono molti i suoi brani che hanno ottenuto un discreto successo. Tra i vari si ricordano Show show show, seguito poi da Prendimi toccami e poi ancora Peppermint Hula Hoop fino all’ultimo, risalente al 1990, Balliamo noi lambada. Marina Marfoglia, inoltre, era attiva anche come attrice infatti tra il 1965 e i primi anni ’80 ha recitato in molti film di autore. Ed infine ha partecipato in diversi programmi di varietà, guidata da registi del calibro di Enzo Trapani e Antonello Falqui.