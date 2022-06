Mary Mara annegata in un fiume: è morta l’attrice di E.R. e Law & Order

Morta una delle attrici americane più famose: è annegata mentre nuotava nel fiume St. Lawrence

Una notizia terribile, arrivata dall’America, scuote il mondo dello spettacolo: è morta Mary Mara, famosa attrice nota al pubblico italiano perchè ha recitato in serie tv di grande successo come Law & Order e E.R.-Medici in prima linea. Stando alle notizie che tanti blog e testate giornalistiche stanno lanciando in rete nelle ultime ore, l’attrice ha perso la vita per annegamento: è infatti affogata nelle acque del fiume St. Lawrence, in italiano San Lorenzo, che scorre tra il Canada e gli Stati Uniti. Si è tentato di soccorrerla ma il suo corpo è stato raggiunto troppo tardi: per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

L’attrice americana aveva 61 anni: la notizia della sua morte è stata data dal manager Craig Dorfman

Secondo TGcom24, che utilizziamo come fonte, ad annunciare alla stampa la notizia della morte di Mary Mara è stato Craig Dorfman, il suo manager, il quale ha inviato un comunicato alla CNN. Stando a quanto rivelato da alcune fonti della polizia dello Stato di New York, la tragedia è avvenuta nel fiume citato nel paragrafo precedente. Il suo corpo è stato trovato domenica mattina. Dalle prime indagini sulla sciagura non sono emersi segni di violenza: molto probabilmente ad uccidere Mary è stato un malore, che l’ha fatta poi annegare. Al momento dell’arrivo dell’ambulanza era purtroppo già morta. Aveva 61 anni.

“Era una delle migliori attrici mai conosciute”, lo struggente ricordo del suo manager

La testata menzionata all’inizio del paragrafo precedente riporta anche alcune dichiarazioni rilasciate dall’agente di Mary Mara, che l’ha definita “una delle migliori attrici mai incontrate”.

Ricordo di averla vista per la prima volta nel 1992 su un palco di Broadway in Mad Forest: era una donna elettrizzante, divertente, con una vera personalità

ha dichiarato, concludendo: “Tutti le volevano molto bene, mancherà davvero tanto”.