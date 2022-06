Michelle Hunziker si avvicina a Eros Ramazzotti. Aurora: “Sono cambiati…”

Michelle Hunziker, la figlia Aurora Ramazzotti ammette: “Con papà le cose sono cambiate”

Si è sentito parlare più volte di un possibile riavvicinamento tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti negli ultimi mesi. Questa volta la conferma è arrivata anche dalla figlia dei due, la giovane influencer Aurora. Mentre la conduttrice italo-svizzera si sta rifacendo una vita con Giovanni Angiolini dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, aumentano i gossip sul rapporto tra i due ex coniugi, che dopo essersi riuniti nello show Michelle Impossible per la prima volta dopo vent’anni hanno confermato come le cose stiano andando nel migliore dei modi. Intervistata dal Corriere della sera Aurora Ramazzotti ha ammesso che il rapporto tra mamma e papà ha fatto grandi passi in avanti rispetto al passato:

Nell’ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione veramente molto bella

La figlia dei due artisti rivela: “Abbiamo festeggiato il compleanno tutti insieme”

Un rapporto pacifico, di totale serenità, quello che tutti i figli di genitori separati desiderano per mamma e papà. Finalmente Aurora Ramazzotti può gioire per il rapporto che unisce Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, tornati amici dopo che addirittura nei mesi scorsi si era parlato anche di un ritorno di fiamma, più volte smentito. Sempre parlando al Corriere della Sera Aurora ha rivelato che dopo tanti anni la famiglia Ramazzotti si è riunita anche attorno a una torta: “L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude per tutti noi”.

Aurora e il messaggio di speranza dei genitori

Archiviata la paura dopo il malore accusato nei giorni scorsi il frutto dell’amore tra Eros e Michelle è tornata a parlare, svelando ulteriori dettagli su come stiano andando le cose tra il famoso cantante e la bravissima conduttrice di Mediaset. Dopo anni di tensioni e lontananza i due si sono infatti riavvicinati e secondo Aurora questo può essere un segnale importantissimo per tutti coloro che hanno a che fare con situazioni di separazione in casa: “E’ un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti”.