Oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno: le previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 15, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo della settimana fino a martedì 21 giugno: la zodiaco di Antonio Capitani

Il popolare astrologo ha una sua rubrica sul magazine Vanity Fair. Andiamo quindi a vedere le sue previsioni inerenti ai primi quattro segni dello zodiaco presi in considerazione.

ARIETE: la fortuna ormai non vi lascia più. Molto bene pure l’amore. Chi è single avrà finalmente l’occasione per trovare l’anima gemella.

LEONE: il vostro vigore giocherà senza ombra di dubbio a vostro favore. Molto bene anche la fortuna e la passione. Evitate di fare pensieri negativi che tanto non vi porteranno lontano.

SAGITTARIO: sul lavoro va davvero tutto liscio come l’olio. Non mancheranno i successi. Cercate di dire anche no perchè vi sentirete bene con voi stessi.

TORO: il vostro carisma vi tornerà molto utile nei prossimi giorni sotto ogni punto di vista. Evitate isterismi inutili che tanto saranno solo controproducenti.

Oroscopo settimanale di Antonio Capitani dal 15 al 21 giugno: le previsioni segno per segno

L’oroscopo dell’astrologo pubblicato sull’ultimo numero del periodico Vanity Fair è poi continuato con le previsioni su altri quattro segni zodiacali consultabili immediatamente qua di seguito.

VERGINE: le vostre strategie vi aiuteranno a raggiungere degli obiettivi molto importanti. Siete come al solito molto precisi sotto ogni punto di vista. Molto bene l’amore.

CAPRICORNO: siete molto perspicaci, e questo vi tornerà molto utile. Stoppate una trattativa che andrà troppo per le lunghe.

GEMELLI: finalmente dopo un periodo no le vostre quotazioni si risolleveranno. Come si suol dire, date un colpo alla botte a uno al cerchio.

BILANCIA: avrete illuminazioni nei prossimi giorni. Evitate di trascinare un rapporto, che pare essere ormai arrivato ad un vicolo cieco.

Oroscopo dei prossimi sette giorni fino al 21 giugno 2022 di Antonio Capitani: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Antonio Capitani sempre su Vanity Fair ha poi dato le previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna sui segni dello zodiaco ancora da prendere in esame (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: la creatività e la vostra faccia tosta vi torneranno molto utili nei prossimi giorni. Molto bene anche i soldi e l’amore.

CANCRO: aspettatevi belle notizie nei prossimi giorni. Cercate di non essere sempre così tanto ingenui perchè sarà facile che qualcuno possa prendervi in giro.

SCORPIONE: siete molto operativi in questi giorni. Anche nel lavoro la vostra generosità colpirà molto favorevolmente i vostri colleghi.

PESCI: siete intraprendenti come non mai. Bene anche la passione. Credete molto più in voi stessi.