Paperissima Sprint, Shaila e Mikaela non l’avevano mai detto: l’annuncio

Le ex Veline di Striscia la notizia annunciano orgogliose: “Mostreremo al pubblico cosa abbiamo imparato”

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono state definite le velina dei record e, in effetti, sono si sono esibite sul bancone del noto Tg satirico per ben quattro edizioni e 886. Nessun’altra coppia nel corso dei più di trent’anni di programma ha raggiunto tali numero. Adesso le due sono pronte a cimentarsi nuovamente al timone di Paperissima Sprint insieme a Vittorio Brunotti ed il Gabibbo e, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, hanno rivelato di essersi molto preparate per questo ruolo.

“Dal 13 giugno conduciamo la versione estiva di Paperissima Sprint. Essere riconfermate dopo un anno dall’addio a Striscia ci riempie di orgoglio. Speriamo di mostrare al pubblico quello che abbiamo imparato.”

E subito dopo entrambe hanno spiegato meglio e nello specifico cosa hanno fatto in questo anno lontane dalla tv.

Paperissima Sprint, Shaila Gatta svela: “Ho studiato canto e recitazione”

L’ex velina mora, sempre stando a quanto riporta il settimanale, ha ammesso che dopo l’addio a Striscia la notizia non si è fermata un attimo rivelando:

“Mi sono messa a studiare recitazione e canto. Ho posato per diverse campagne pubblicitarie e sono diventata molto attiva anche sui social come influencer. Di recente, poi, ho creato una piccola società e ho lanciato una linea di acque profumate per il corpo.”

Insomma la ballerina non ha perso tempo ma anzi ha cercato di migliorarsi, perfezionarsi e cimentarsi anche nella recitazione e nel canto ed adesso è pronta per ritornare insieme alla compagna di sempre al timone della trasmissione estiva di candid e gaffe.

Striscia la notizia, l’ex velina Mikaela Neaze Silva confessa: “Sogno di fare l’attrice”

Ed infine anche l’ex velina bionda del tg satirico ha confessato quali sono i suoi sogni ed i suoi progetti per il futuro: “Ho puntato sulla recitazione. Ho frequentato un’accademia e ora sogno di fare l’attrice. Nel frattempo ho posato anche io per diverse campagne pubblicitarie e ho lavorato anche in tv nel programma Tiki Taka.” Ed adesso le due ballerine sono pronte per ritornare a Paperissima Sprint a partire da stasera, alle 20.40 circa, su Canale5.

È tutto pronto dunque per il ritorno della nuova edizione di Paperissima sprint estate, di Shaila e Mikaela già conduttrici delle ultime due edizioni. La due ballerine non sono più velina del Tg Satirico da un anno, avendo lasciando il posto a Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. Tuttavia nei mesi scorsi sono ritornate nel programma di Antonio Ricci per sostituire per alcune settimane le due nuove veline positive al Covid. Ed adesso hanno ricevuto questo nuovo attestato di stima che le riempie di orgoglio.