Pomeriggio 5, Barbara d’Urso chiude: “Abbiamo portato a casa il 18% di share”

Barbara d’Urso chiude oggi e va in vacanza: i suoi saluti finali

E’ terminata poco fa l’ultima puntata di questa stagione Tv di Pomeriggio Cinque. E ovviamente la conduttrice partenopea ha salutato tutti i telespettatori, cogliendo l’occasione per rimarcare il fatto che la stagione televisiva appena terminata è stata un grande successo, nonostante la tanta competizione sempre più agguerrita su tutte le altre reti nella fascia pomeridiana:

“Abbiamo cambiato in tre mesi quattro studi televisivi, ma voi ci avete seguito sempre…Abbiamo portato a casa la media del 18% e il 20% nel target commerciale…”

La presentatrice ha poi voluto fare i complimenti anche al suo staff per il raggiungimento di questi risultati davvero inaspettati. E proprio per questo motivo che l’editore le ha chiesto di andare in onda ancora per altre due settimane (il programma sarebbe dovuto finire a fine maggio): “Abbiamo fatto due settimane in più…”

Pomeriggio Cinque torna la prossima stagione Tv: l’annuncio della conduttrice

Successivamente Barbara d’Urso ha anche colto la palla al balzo per ricordare al numeroso pubblico a casa che il suo programma tornerà a partire da settembre, e ovviamente ci sarà sempre lei alla conduzione:

“Io vado un pochino in vacanza, ma vi penserò tantissimo…I primi giorni di settembre saremo ancora qui per mesi, mesi e tanti mesi…”

Insomma nessuno toglierà il pomeriggio di Canale 5 alla popolare conduttrice partenopea, che ha finito questa stagione Tv ottenendo davvero ottimi ascolti con il suo programma d’informazione.

Francesco Chiofalo ospite da Barbara d’Urso: com’è andata l’operazione

Prima dei saluti finale e dei ringraziamenti di rito la conduttrice ha voluto fare anche una chiacchierata con il famoso personal trainer, il quale si è operato al naso ieri. In questa circostanza l’ospite a Pomeriggio 5 ha rivelato che l’intervento è andato bene, ma non ha fatto mistero di essere assai preoccupato per l’esame istologico che verrà fatto su questa massa che gli è stata asportata dal setto nasale:

“Potrebbe anche essere una semplice ciste, ma ho paura che possa essere qualcosa di peggio…Vivo in uno stato d’ansia…”

Ovviamente la presentatrice ha subito voluto tirargli su il morale, asserendo di essere certa che tutto andrà per il meglio.