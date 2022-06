Finito Pomeriggio 5: Barbara d’Urso, arrivato l’ultimo verdetto in ascolti

L’ultima sfida in ascolti tra Estate in diretta e Pomeriggio Cinque è stata vinta da…

E’ terminata la prima e unica (per ora) settimana di sfida a colpi di share tra la coppia Roberta Capua-Gianluca Semprini e Barbara d’Urso, rispettivamente alla guida del contenitore pomeridiano di Rai1 e di quello di Canale5: diciamo ‘per ora’ perchè all’inizio di settembre la sfida dovrebbe ripetersi, poiché molto probabilmente Pomeriggio 5 sarà in onda con la prima settimana della nuova edizione, in quella che per Estate in diretta sarà invece l’ultima settimana stagionale. Ma chi ha avuto la meglio in termini di ascolti? Da TvBlog, sempre informatissimo sui dati auditel delle trasmissioni Rai e Mediaset, apprendiamo che per la terza volta in pochi giorni a trionfare è stato il programma di Canale5 (riportiamo i dati esatti nel secondo paragrafo).

Barbara d’Urso ha vinto con l’ultima puntata dell’edizione 2021/2022: ecco gli ascolti di ieri

Ha chiuso questa stagione ringraziando i telespettatori la conduttrice di Pomeriggio Cinque, sottolineando che la sua trasmissione è arrivata a totalizzare una media del 18% di share. E anche ieri le cose per lei non sono andate male dato che, come abbiamo appena detto, ha avuto la meglio sul competitor. Nello specifico, a seguire l’ultima puntata della trasmissione pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset nel pomeriggio di venerdì 10 giugno 2022 sono stati esattamente nella presentazione 1milione 229mila telespettatori con il 16.26% di share e in tutto il blocco successivo 1milione 360mila spettatori con il 17.41% (nel breve segmento dei saluti il programma ha registrato invece 1milione 317mila telespettatori con il 16.1% di share).

Estate in diretta, 2 a 3 per il competitor: in settimana solo un paio di vittorie su Pomeriggio 5

Ricordiamo che il primo giorno a vincere è stata Barbara d’Urso, il secondo Estate in diretta, il terzo di nuovo Canale5, il quarto Rai1 e, l’ultimo, appunto ieri, come abbiamo appena detto Pomeriggio Cinque: per Gianluca Semprini e Roberta Capua la media di telespettatori venerdì è stata infatti di 1milione 219mila con il 15.54% di share. Ora Barbara si gode finalmente il meritato riposo per tornare, come abbiamo già detto, all’inizio di settembre con una nuova edizione, mentre i colleghi di Rai1 faranno compagnia ininterrottamente ai telespettatori fino al 9 settembre, mentre da lunedì 12 la linea passerà ad Alberto Matano con la prossima edizione invernale de La vita in diretta.