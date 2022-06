I Ricchi e Poveri perchè hanno candato in due a Una voce per Padre Pio?

Franco Gatti è tornato sulla scelta fatta dopo il lutto gravissimo: suo figlio è scomparso a soli 23 anni

Sembra avvenuta ieri la tanto attesa reunion dei Ricchi e Poveri che si sono ritrovati sul palco del Festival di Sanremo nella formazione originale, quindi in quattro, dopo ben trentanove anni dalla rottura, eppure sono già trascorsi quasi due anni e mezzo. Ieri sera a Una voce per Padre Pio, però, il gruppo si è esibito in quella che era la formazione degli ultimi anni, cioè solo in due, cioè Angelo Sotgiu e Angela Brambati. Dopo l’addio di Marina Occhiena, avvenuto nel lontano 1981, ricordiamo che Franco Gatti ha lasciato il gruppo nel 2013 dopo la morte improvvisa del figlio giovanissimo. Tuttavia è ritornato nel 2020 assieme a Marina: perchè, quindi, sia la Occhiena che Gatti sono spariti di nuovo dai Ricchi e Poveri? A spiegarlo, anche se a quanto pare solo in parte, sono stati Angelo e Angela recentemente a Domenica In, ma nelle ultime ore in rete i fans si sono di nuovo scatenati dicendosi dispiaciuti per il mancato seguito della reunion.

Franco Gatti non voleva più cantare dopo la morte prematura del figlio

E’ stato un lutto terribile quello che ha colpito Franco Gatti nove anni fa: Alessio, suo figlio, si è spento improvvisamente all’età di soli 23 anni. Distrutto dal dolore, Franco ha deciso di abbandonare i Ricchi e Poveri e, come hanno spiegato Angelo e Angela di recente, è tornato solo per la reunion del 2020 con Marina Occhiena e il tour successivo, saltato però a causa dello scoppio della pandemia, come apprendiamo da vari siti che si sono occupati dell’ospitata di Sotgiu e della Brambati a Domenica In. Dunque è questo il motivo per il quale ieri, ospiti a Una voce per Padre Pio, hanno cantato solo in due. Discorso diverso, invece, per Marina, della cui assenza non si conoscono le ragioni, ma evidentemente anche lei ha deciso di non proseguire dopo la reunion.

I Ricchi e Poveri tornati a cantare in due: addio definitivo quello di Franco e Marina?

La pagina wikipedia ufficiale del gruppo dice che dal 2022 i Ricchi e Poveri sono tornati ufficialmente ad essere un duo: ribadiamo che rimangono ignote le ragioni dell’abbandono di Marina Occhiena, ma ipotizziamo, a questo punto, come già detto nel paragrafo precedente, che anche lei fosse rientrata solo temporaneamente. La magia del ritorno alla formazione originale dopo quattro decenni, dunque, è durata purtroppo pochissimo. E ieri sera Angelo e Angela, assieme a Mara Venier, hanno salutato attraverso le telecamere Franco e Marina.