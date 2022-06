Roger Balduino ancora preso da Estefania Bernal: “La voglio conoscere fuori”

L’ex naufrago vuota il sacco: “Ecco cosa è successo in albergo tra me e Estefania Bernal”

Roger Balduino un ex naufrago del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, dopo aver abbandonato il gioco per motivi medici ha concesso un’intervista al programma “Non succederà più”, su Radio Radio condotto da Giada Di Miceli. Il brasiliano dopo aver fatto sapere come sta a seguito del piccolo intervento che ha affrontato di recente, ha vuotato il sacco svelando cosa è accaduto tra lui e Estefania Bernal: “Preferisco parlare quando ci sarà lei, qualcosa di intenso fuori dall’Isola si, nell’albergo, lei è un po’ furba, non solo io, un bacino di qua, uno di qua, una cosa più caliente, lì faceva un caldo, 40 gradi, di sera faceva ancora più caldo”.

“Mi sono innamorato di lei”, l’ammissione del brasiliano dopo aver abbandonato il gioco

Dopo essersi visto costretto a concludere la sua esperienza a L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago Roger Balduino si è raccontato ai microfoni di “Non succederà più”. Per iniziare il modello sulla sua salute ha affermato: “Ho fatto un piccolo intervento, mi sento molto meglio da quando sono uscito, sto recuperando”. Quando la conduttrice radiofonica Giada Di Miceli gli ha chiesto in che modo è nata la complicità tra lui e la concorrente di origini argentine, ha dichiarato:

“Ci siamo conosciuti già nel viaggio, però in albergo ci siamo avvicinati un po’ di più. Abbiamo fatto una strategia, un gioco per diventare una coppia vera, dopo un po’ mi sono innamorato di lei, era la persona più vicina a me”.

Lory Del Santo criticata da Roger Balduino: “Parlava nelle orecchie delle persone”

Dopo aver ribadito che la 26enne in Honduras era la persona di cui si fidava di più, ha lanciato una frecciatina a dei naufraghi senza fare nomi: “Parlavano con noi, dicevano guarda che la coppia funziona”.

Quando Giada Di Miceli gli ha chiesto se la modella argentina era presa da lui, invece l’ex naufrago che di recente è stato preoccupato ha detto: “Secondo me anche io piacevo a lei, però non come piaceva a me, non era innamorata”. Poi ha smentito di essere tornato con la sua ex Beatriz: “Mi ha scritto un giorno dopo che sono uscito per chiedere come stavo, io ho risposto sto bene, e dopo non ci siamo più sentiti e neanche visti”. Durante la chiacchierata, il brasiliano ha fatto sapere di voler rivedere Estefania Bernal quando tornerà in Italia: “La voglio conoscere fuori, voglio vedere se è diversa, dopo che mi sono allontanato da lei ho visto che era un personaggio dentro l’isola, quando ero troppo vicino a lei io ero cieco, non vedevo quello che gli altri dicevano, dopo che mi sono allontanato ho iniziato a guardarla in modo diverso, lei fuori è un’altra persona”. Dopo aver spiegato perchè fa il tifo per Edoardo Tavassi: “Ha un cuore veramente buono”, ha criticato Lory Del Santo: “Non mi è piaciuta, andava a parlare di qua e di là, nelle orecchie delle persone“.