Stefano De Martino e la sua estate memorabile: “Mai provato un piacere così…”

Scritto da Isabella Adduci , il Giugno 26, 2022 , in Personaggi Tv

Il conduttore di Rai2 ricorda l’estate più bella della sua vita: aveva 14 anni

Stefano De Martino, dopo aver condotto Stasera tutto è possibile su Rai2 e dopo aver ricoperto il ruolo di giudice ad Amici, il talent di Maria De Filippi a cui ha partecipato anche da concorrente, sta per tornare in tv con un programma nuovo di zecca: Summer Hits. E’ un programma musicale itinerante in cui gli artisti canteranno le loro canzoni del momento, i cosiddetti tormentoni. Il conduttore, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha ricordato la sua estate memorabile:

“Fu quella dei miei 14 anni, l’estate del primo motorino. Per me è stato il primo strumento di libertà, un capovolgimento di prospettiva, credo di non aver provato mai più un piacere così grande”.

L’ex ballerino di Amici è di Torre Annunziata, un paese sul mare. Da ragazzi, da giugno a settembre, la spiaggia sostituiva la piazzetta, era il punto di ritrovo per eccellenza.

Stefano De Martino confessa: “La parola che racchiude l’estate per me è amicizia”

Il conduttore campano è molto legato alla sua famiglia e ai suoi amici anche se, a causa del lavoro, il tempo per vedersi è poco. L’estate è l’occasione per ritrovarsi. Dice il presentatore a Tv Sorrisi e Canzoni:

“La parola che racchiude l’estate per me è amicizia. I miei amici sono gli stessi da tanti anni ma il lavoro ci tiene lontani: l’estate è il momento in cui si rallenta il ritmo e riusciamo a rivederci”.

Nonostante l’impegno di Summer Hits De Martino farà delle vacanze brevi, non ama programmare, gli piace molto improvvisare.

Summer Hits dal 30 giugno su Rai2: ospiti, anticipazioni e location

Stefano De Martino e Andrea Delogu daranno il via al nuovo programma musicale di Rai2 il 30 giugno. Si partirà da Piazza del Popolo a Roma per poi approdare a Portopiccolo Sistiana e a Rimini. Tanti i cantanti che si esibiranno: Blanco, Sangiovanni, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Marco Mengoni, Marracash, Elisa, Biagio Antonacci ed Elodie. Quale sarà il tormentone dell’estate 2022? Stefano De Martino spera che sul palco accada qualcosa di speciale. L’appuntamento con la prima puntata è per giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2.