Stefano De Martino condurrà Sing Sing Sing: come sarà il nuovo programma

Il conduttore partenopeo alla guida di Sing Sing Sing: altra novità per De Martino

Stefano De Martino non si ferma più. Il conduttore partenopeo, che nelle prossime ore approderà al timone di Summer Hits in coppia con l’amica e collega Andrea Delogu, presto presenterà al pubblico Rai anche Sing Sing Sing. Secondo quanto riportato dal settimanale TV Sorrisi e canzoni De Martino sarà al timone di questo format in cui diversi protagonisti si sfideranno su tematiche musicali. Inoltre, l’ex allievo di Amici riporterà su Rai2 anche il suo “Bar Stella”, già apprezzato lo scorso anno sulla tv di stato. Non ci sono per il momento molte altre informazioni o dettagli su Sing Sing Sing, ma quello che è certo è che il presentatore avrà molto da fare nei prossimi mesi, con il direttore di Rai1 Stefano Coletta che anche di recente ha ammesso la propria volontà di puntare fortemente su Stefano De Martino per il futuro. E questo nuovo programma, che però sarà trasmesso su Rai2, ne è la conferma.

Ecco quando andrà in onda il nuovo programma del presentatore

Nel corso della presentazione dei palinsesti televisivi per la prossima stagione sono stati rivelati ulteriori dettagli riguardo a Sing Sing Sing. Il format affidato a Stefano De Martino andrà in onda su Rai2, precisamente a partire dal mese di settembre. Ecco quanto è emerso durante l’evento dei palinsesti tv: “Una grande prima serata musicale, ricca di giochi e performance, in cui intrattenimento, varietà e game si fondono, debutterà nella prima serata di Rai 2 dal 26 settembre”. Grande attesa dunque per questa bella novità affidata al presentatore, ormai lanciatissimo verso una carriera straordinaria.

Stefano De Martino e la musica: inizia il viaggio in Rai

Quello tra Stefano De Martino e la musica sta diventando un legame vero e proprio. Da Amici fino a Summer Hits, per poi arrivare al timone di Sing Sing Sing il prossimo autunno. Il conduttore in questi giorni lancerà in prima serata Summer Hits insieme alla collega Andrea Delogu, dando il via a dei mesi di particolare attività musicale. Proprio nei giorni scorsi Stefano ha spiegato il proprio punto di vista sui principali tormentoni: “Sto tenendo d’occhio le playlist. Devo ammettere che “Tribale” di Elodie è candidato a diventare uno dei tormentoni dell’estate” – ha rivelato a TV Sorrisi e canzoni – .