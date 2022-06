Summer Hits, Andrea Delogu e il retroscena su Stefano De Martino: “Al telefono…”

Scritto da Giulia Tolace , il Giugno 25, 2022 , in Musica

Andrea Delogu racconta un aneddoto sul collega di Tim Summer Hits: “Abbiamo urlato di gioia”

Mancano solo pochi giorni al debutto del nuovo programma musicale dell’estate che sbarcherà su Rai2 da giovedì 30 giugno, alle 21:20, per sei puntate. Al timone ci saranno Andrea Delogu e Stefano De Martino e l’amicizia tra i due, nata ben prima del nuovo programma, renderà sicuramente la trasmissione ancora più piacevole. Prima del debutto la Delogu ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui ha spiegato come lei e Stefano De Martino hanno reagito dopo essere stati contattati per la proposta della conduzione. Queste le sue parole:

“Ci siamo subito sentiti al telefono urlando di gioia”.

Andrea aggiunge che la conduzione è qualcosa di tanto bello quanto complicato e se hai un partner giusto è sicuramente un valore aggiunto.

Come sarà Tim Summer Hits? La conduttrice anticipa: “Non ci limiteremo a lanciare i brani”

Visto che in estate gli show musicali, soprattutto quest’anno post pandemia, sono tantissimi, Andrea Delogu e Stefano De Martino sanno che è necessario mettere quel tocco in più. Oltre ad un cast esplosivo i due conduttori stanno preparando tanto altro che possa intrattenere il pubblico e farlo divertire. Andrea infatti annuncia:

“Non ci limiteremo a lanciare i brani dei cantanti, ma ci sarà un’interazione vera tra di noi”.

La Delogu aggiunge poi che quella trasmessa sarà una vera e propria tournée all’interno di un vero e proprio show.

“Mi sembra quasi di chiudere un cerchio”, Andrea Delogu fa un bilancio della sua carriera

Negli ultimi anni la conduttrice, che vanta una carriera già di tutto rispetto, si è fatta conoscere sempre di più dal grande pubblico televisivo. Spumeggiante, vera, diretta e schietta, insomma la Delogu ha tutte le carte in regola per spaziare da un’esperienza all’altra. E certamente questa che sta per cominciare con Tim Summer Hits rappresenta una sorta di ciliegina sulla torta.

“Sono felicissima, mi sembra quasi di chiudere un cerchio”

commenta Andrea. La conduttrice non nasconde una grande emozione per quest’evento musicale così lungo e la gioia di trovarsi, rispetto a quando andava a vedere i festival estivi da ragazza, dall’altra parte.