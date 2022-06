Stefano De Martino, il suo futuro è in Rai: dopo Summer Hits condurrà…

Il conduttore pronto a volare in Rai: dopo Summer Hits arrivano altre novità

Sulla bravura di Stefano De Martino non ci sono mai stati dubbi. E adesso la carriera del fidanzato di Belen è pronta a decollare sul serio, a partire dalla conduzione di Summer Hits. Dal 30 giugno all’11 agosto andranno in onda su Rai 2 sette prime serate dedicate alla grande musica italiana con super ospiti e artisti già confermati come Elisa, Ghali, Achille Lauro, i vincitori di Sanremo Mahmood e Blanco, Marracash, Marco Mengoni, Mika, Fabrizio Moro, Tommaso Paradiso. E oggi si è tenuta la conferenza stampa dell’evento, nella quale ha preso la parola anche il direttor di Rai1 Stefano Coletta, che ha ufficialmente incoronato il ballerino:

Per Stefano ho dei nuovi progetti, in autunno vorrei farlo debuttare con una nuova proposta in prima serata. Posso dire che la sua presenza su Rai 2 si amplierà in fasce complementari, sia in prima serata che in seconda

Stefano De Martino scherza: “Mi hanno scelto per condurre perché a luglio quelli bravi sono in vacanza”

Di bella presenza, bravo e simpatico. E’ Stefano De Martino, l’identikit del conduttore del domani che Stefano Coletta vuole lanciare direttamente sul secondo canale. Rai2 è infatti soggetto a un’estate di rinnovamento che partirà proprio con il Summer Hits, programma musicale dell’estate del piccolo schermo che battaglierà con il rivale di Mediaset Battiti Live condotto dalla coppia Elisabetta Gregoraci-Alan Palmieri. Intervenuto nella conferenza odierna il fidanzato di Belen ha spiegato ironicamente perchè la scelta di presentare il format Rai sia ricaduta su di lui: “Mi hanno scelto perché a luglio quelli bravi sono tutti in vacanza” – ha scherzato l’ex ballerino di Amici davanti ai giornalisti – .

Il presentatore guarda al futuro: “Sarà giovane fino a 50 anni”

La carriera da conduttore di De Martino è solamente all’inizio, ma nonostante ciò il fidanzato di Belen, che di recente ha allontanato il matrimonio, sembra avere le idee già chiarissime: “Sarò un giovane conduttore fino a 50 anni. Faremo compagnia a tante persone che non potranno permettersi le vacanze” – le parole importanti del presentatore partenopeo nella conferenza inaugurale di Summer Hits che vedrà al timone anche la bravissima Andrea Delogu – . E se sul lavoro Stefano è impeccabile, in conferenza non si smentisce. Chapeau.