Affari Tuoi: Claudio raddrizza la partita accettando l’offerta di di 22.000€

Il concorrente ha rifiutato di cambiare pacco

E’ arrivato pure il turno di Claudio del Trentino Alto Adige giocare ad Affari Tuoi. E quest’ultimo al suo fianco ha voluto la moglie. Fatte le dovute presentazioni Stefano De Martino ha quindi dato il via alla partita di stasera con i sei primi tiri. Finita la prima manche puntuale è arrivata la telefonata del dottore con un’offerta di 25 mila euro. Netta la risposta negativa. Tre nuovi lanci per lui. Terminato pure questo turno il dottore ha quindi rilanciato con la proposta di cambiare pacco. Niente da fare.

Affari Tuoi: la partita si è messa bene per il concorrente

Tre nuovi tiri per Claudio del Trentino Alto Adige, il quale ha pescato i pacchi con all’interno rispettivamente 0, 100 e 1 euro. Una tripletta che ha messo il concorrente del Trentino Alto Adige in una posizione decisamente vantaggiosa. Il dottore ha allora offerto 35 mila euro per un solo tiro. Secco no. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita di Chiara, l’ha quindi inviato a fare questo nuovo lancio. E la fortuna ha continuato a strizzare l’occhio dalla parte del concorrente, il quale ha trovato 50 euro. Messo spalle un po’ al muro il dottore ha alzato la posta con un’offerta di 40 mila euro per un altro tiro. Non ci ha pensato due volte nel dire di no.

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Claudio del Trentino Alto Adige ha vinto 22 mila euro

E anche stavolta il concorrente del Trentino Alto Adige ha indovinato la mossa giusta perchè ha trovato il pacco blu con all’interno l’invenzione di Herbert Ballerina. A questo punto il dottore ha offerto 50 mila euro. E dopo averci riflettuto bene Claudio ha detto no. Stefano De Martino gli ha allora chiesto di procedere con la partita facendo un altro lancio. Stavolta ha trovato il pacco con 30 mila euro. Nuova telefonata del dottore, che stavolta ha deciso di offrire ancora una volta 50 mila euro. No deciso. Purtroppo a questo turno la fortuna non è stata dalla sua parte perchè ha trovato il pacco con 200 mila euro. Altra telefonata del dottore, il quale è passato al contrattacco offrendo 30 mila euro. Il concorrente non ha voluto sentire ragioni rifiutando l’offerta: “Si gioca, vada come vada sono felicissimo…” Purtroppo proprio sul finale la partita ha preso una svolta in negativo perchè ha trovato pure il pacco con 300 mila euro. Il dottore ha allora provato il tutto per tutto proponendogli il cambio pacco. E ha accettato andandosi a prendere il numero 12. Una mossa che si è rivelata essere poco fortunata perchè ha lasciato 20 mila euro. Alla fine è rimasto con il pacco blu con 200 euro e il pacco nero. Ultima offerta del dottore di 22 mila euro. Non se l’è sentita di andare avanti e ha accettato. E ha fatto bene perchè nel pacco aveva solo 200 euro.