Tale e Quale Show 2022, divo americano concorrente? Colpaccio per Carlo Conti

Carlo Conti, nella prossima edizione dello show arriva Ronn Moss? L’indiscrezione bomba

Il conduttore toscano, instancabile e infaticabile, è già proiettato nella prossima stagione televisiva scegliendo la rosa dei concorrenti di Tale e Quale Show 2022. In questi giorni circolano molti nomi sul possibile cast ed uno clamoroso è stato lanciato nientemeno che dal settimanale Nuovo che sostiene testualmente che ‘i beneinformati dicono che abbia fatto un provino per lo show.’ Di chi stiamo parlando? Di Ronn Moss, attore e divo americano noto per aver interpretato per decenni il bel Ridge Forrester nella soap Beautiful e che adesso sarebbe pronto per lanciarsi in questa nuova avventura. A confermare questa indiscrezione, in un certo senso e velatamente, ci ha pensato anche l’ex gieffina e showgirl Miriana Trevisan durante un’intervista sempre al noto settimanale.

Tale e Quale Show 2022, Miriana Trevisan anticipa: “L’attore mi ha confidato un progetto”

L’indiscrezione lanciata dal settimanale suddetto, trova conferma a metà nelle parole di Miriana Trevisan, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha concesso un’intervista a Nuovo dove ha parlato del suo incontro con l’attore, che ha definito una persona splendida e poi si è lasciata sfuggire un’interessante anticipazione. L’ex moglie del cantante Pago ha, infatti, rivelato:

“Mi ha confidato un suo nuovo progetto che lo dovrebbe riportare in Italia a partire dal prossimo settembre ma, ovviamente, non posso svelare di cosa si tratta.”

La showgirl, inoltre, ha anche aggiunto commenti più che positivi sull’attore e la moglie Devin definendoli delle persone speciali, umili e molto affiatate.

Ronn Moss sarà nel cast della prossima edizione dello show di Carlo Conti?

E mentre di recente un’attrice ha fatto un appello al conduttore toscano per partecipare al suo show, l’attore americano non è riuscito a trattenere le lacrime nel programma di Serena Bortone. Insomma, Ronn Moss sarà nel cast di Tale e Quale Show a settembre? Se si considerano le indiscrezioni di Nuovo, le parole della Trevisan ed il fatto che l’attore e sua moglie siano stati paparazzati a Roma proprio dove si svolgono i provini per lo show, sembrerebbe proprio di si ma per il momento non ci sono conferme ufficiali anche se sarebbe proprio un bel colpo per Conti.