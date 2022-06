Travis Barker dei Blink 182 come sta? Scoperta la causa dell’operazione

Blink 182, pancreatite acuta per il batterista della band: ecco tutti gli aggiornamenti

Ieri sui social è circolata la news del ricovero di Travis Barker all’ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles. Tuttavia non è stato rivelato il motivo, facendo preoccupare molto i suoi tantissimi fan. A distanza di quasi 24 ore da questa scioccante news, a fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato il sito web americano TMZ. Difatti il portale ha fatto sapere che l’artista è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per via di una pancreatite acuta conseguente ad una colonscopia fatta nei giorni scorsi. Non è dato purtroppo sapere con esattezza come sta adesso.

Travis Barker e la pancreatite acuta: cos’è successo al popolare batterista

Successivamente il sito web TMZ ha anche rivelato come si è manifestata questa pancreatite al batterista dei Blink 182. Quest’ultimo pare abbia avuto una forte nausea accompagnata da vomito e dolori lancinanti all’addome, tanto da essere costretto a chiamare l’ambulanza per essere ricoverato all’ospedale più vicino. Questa infezione può essere curata in pochi giorni o in settimane, dipende tutto dalla gravità. Al momento si ricorda che su tutta questa faccenda non è uscito alcun comunicato ufficiale perchè pare che la famiglia voglia mantenere il massimo riserbo.

Il gesto della figlia del batterista dei Blink 182 non passa inosservato: cosa ha fatto

In queste ultime ore la figlia di Travis Barker ha chiesto ufficialmente su instagram ai suoi follower di pregare per suo padre. Tuttavia quest’ultima non si è limitata a fare questo gesto sui social. Difatti la ragazza ha anche pubblicato una foto in cui i suoi follower hanno visto chiaramente suo padre su una barella e lei a tenergli la mano. Questa immagine è però stata prontamente cancellata, anche se non è servito a molto visto che gli screen stanno circolando online da ore. Si segnala inoltre che al fianco del popolare musicista ricoverato in ospedale c’è anche sua moglie Kourtney Kardashian. I due sono convolati a nozze appena un mese fa. Nelle prossime ore verranno dati importanti aggiornamenti sul suo stato di salute? Ovviamente i suoi fan sperano che si rimetta il prima possibile.