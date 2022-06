Unomattina, commossi Maria Soave e Massimiliano Ossini: “Ci ha lasciato…”

“Ci ha lasciato il 5 luglio scorso”, i conduttori di Unomattina Estate ricordano Raffaella Carrà

Lunga e toccante pagina dedicata a Raffaella Carrà nella puntata di oggi, venerdì 17 giugno 2022, del contenitore estivo del mattino di Rai1, con i padroni di casa Massimiliano Ossini e Maria Soave. “Ci sono personaggi che non hanno bisogno di presentazioni” ha premesso Massimiliano, introducendo un filmato dedicato alla regina del Tuca Tuca, al termine del quale la collega ha ricordato: “Raffaella ci ha lasciato il 5 luglio dell’anno scorso e domani, se fosse stata ancora con noi, avrebbe compiuto 79 anni”. I due conduttori hanno quindi presentato gli ospiti dello spazio in questione, mentre nel maxischermo dello studio sono stati trasmessi alcuni video storici di Raffaella.

Maria Soave e Massimiliano Ossini, il ricordo di Raffaella Carrà su Rai1: “Era grandissima”

“Per parlare della grandissima Raffaella abbiamo due ospiti” hanno detto subito dopo i conduttori di Unomattina, dove qualche giorno fa è stato ricordato un altro grande artista italiano scomparso…

Mimma Gaspari, ospite oggi in studio, sulla Carrà ha dichiarato: “Vederla rendeva felici perchè era sempre allegra, portava buonumore. Era testona finché non imparava bene una cosa”.

Ballava benissimo ma voleva riuscire anche a cantare benissimo e ci è riuscita

ha rivelato inoltre la scrittrice, facendo poi vedere un accendino: “Questo lo regalava a chi lavorava con lei” ha raccontato, sorprendendo Massimiliano Ossini e Maria Soave che hanno esclamato “Che bello!”.

Massimiliano Ossini svela in diretta: “Di Raffaella Carrà mi piaceva tutto”

“A te cosa piaceva di lei?” ha chiesto successivamente Maria Soave a Massimiliano, il quale ha risposto:

Tutto! La simpatia, il sorriso… Era una star così importante, eppure trattava tutti al suo stesso livello.

Ossini ha rivelato anche una curiosità: “So che non amava alcuni colori perciò, quando si lavorava con lei, bisognava evitare colori che lei considerava non proprio dei porta fortuna…”.

All’intimenticata conduttrice di Carramba, come abbiamo già scritto giorni fa, verrà dedicato uno show su Rai1 il 18 giugno dell’anno prossimo, ossia il giorno in cui avrebbe compito 80 anni: il titolo provvisorio è Fiesta e alla conduzione ci sarà Milly Carlucci. Fra tre settimane, invece, in occasione del primo anniversario della sua morte, le verrà intitolata una piazza a Madrid, mentre il sindaco di Roma recentemente non ha nascosto l’intenzione di dare ad una via della capitale italiana il suo nome. Infine, Milly Carlucci ha proposto dallo scorso anno alla Rai di intitolarle l’auditorium del Foro Italico di Roma, sede ora occupata da Ballando con le stelle ma in passato location di Carramba che sorpresa e Carramba che fortuna, ma si parla anche della possibilità di intitolarle gli studi Rai di via Teulada.