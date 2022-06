Uomini e Donne, Veronica Rimondi si arrende e ammette: “Segnata per sempre”

Scritto da Simona Tranquilli , il Giugno 23, 2022 , in Uomini e Donne

Veronica Rimondi si arrende alle emozioni e sul fidanzato svela: “Mi ha segnata per sempre”

A poche settimane dalla scelta, la bella 26enne ha rotto il silenzio e ha voluto fare un primo bilancio della sua relazione con Matteo Farnea usando i social. Su Instagram la protagonista dei pomeriggi rosa di Canale5 ha voluto esternare le sue emozioni e ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore al fidanzato che si è rivelato essere la sorpresa più bella all’interno di Uomini e Donne:

“Grazie a te, perchè mi hai fatto scoprire un’altra faccia dell’amore, e strappandomi un sorriso sin dal primo momento in cui ci siamo conosciuti, mi hai segnata per sempre”.

L’ex tronista ha proseguito poi l’elogio del compagno, con il quale ormai è inseparabile dal giorno della scelta e ha deciso di andare a convivere bruciando tutte le tappe, dichiarando:

“Servirebbero troppi aggettivi per descriverlo, ma posso riassumere il tutto dicendo che mi sento fortunata”.

Insomma ha abbandonato ogni freno la tronista di Ferrara che in queste settimane si è spesso trincerata dietro l’ironia e ora ha ammesso di essere pazza del compagno e felice della scelta fatta nel salotto di Maria De Filippi.



Uomini e Donne, ex tronista svela: “Penso di aver trovato la mia altra metà della mela”

Ha iniziato la sua relazione con il corteggiatore veneto con una valigia piena di dubbi e speranze, Veronica Rimondi. A distanza di un mese dalla scelta però i dubbi sono svaniti e la tronista ha capito di aver fatto bene a seguire il suo cuore. Su Instagram ha infatti commentato: “Penso, e spero, di aver trovato la mia altra metà della mela”. È poi tornata con la mente al giorno della scelta, sottolineando di aver fatto un percorso meraviglioso che si è concluso con un giorno indimenticabile.

Veronica Rimondi incredula a un mese dalla scelta: “Non me lo sarei mai aspettata”

Senza giri di parole la protagonista della scorsa stagione di Uomini e Donne ha ammesso: “Mai mi sarei aspettata di uscire da quello studio con una persona come Matteo”. La sua esperienza su Canale5 è iniziata infatti con leggerezza e anche un po’ di “scetticismo” ma il feeling con il bel veneziano è stato immediato. Ora la coppia ha deciso di annullare la distanza, anche perchè il momento più critico per la tronista è proprio la separazione dal suo Matteo, ed è pronta per prendere casa insieme.