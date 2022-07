Polemica su Alessia Marcuzzi, Costanzo la difende: “Rai non assume il figlio”

Alessia Marcuzzi nel mirino di un telespettatore: “Non se ne può più davvero!”

Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul magazine Nuovo in cui parla di Tv con i tanti lettori. E sull’ultimo numero uscito in tutte le edicole uno di loro ha voluto far sapere al popolare giornalista di essere davvero stufo che i conduttori piazzino i figli e i loro parenti nelle varie trasmissioni: “Non se ne può davvero più…” Successivamente ha anche fatto l’esempio della popolare conduttrice, che a novembre condurrà su Rai2 il nuovo programma Boomerissima, visto che nei giorni scorsi ha rivelato di volere il figlio al suo fianco: “Le pare giusto?”

Maurizio Costanzo difende la popolare conduttrice: “Non farà assumere suo figlio”

Il popolare giornalista, dopo aver letto attentamente l’email del lettore del settimanale Nuovo, ha subito espresso la sua opinione, non facendo mistero di non essere per nulla d’accordo. Difatti il marito di Maria De Filippi ha dapprima dichiarato di non capire il motivo di tutto questo astio da parte del lettore in questione, e successivamente ha fatto presente che Alessia Marcuzzi non ha mai e poi mai detto di voler far assumere alla Rai suo figlio:

“Ha solo detto che le piacerebbe portarlo in trasmissione…Il motivo lo ha detto lei stessa: il programma è nato dalle conversazioni con suo figlio…”

Motivo per cui il giornalista, che ha difeso Sonia Bruganelli, ha rivelato di essere molto curioso di vedere il confronto tra la conduttrice e suo figlio.

Boomerissima, il giornalista non ha dubbi: “Guarderò questa nuova trasmissione”

Maurizio Costanzo ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo asserendo che sicuramente seguirà il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, la quale è sempre al centro dei rumor:

“Io lo guarderò sicuramente…A quanto ho letto sui giornali il programma sarà un grande gioco tra generazioni…”

Successivamente il giornalista ha anche colto la palla al balzo per fare un grosso in bocca al lupo alla conduttrice, sicuro che questo nuovo show sarà il suo ennesimo successo: “Sin da ora faccio un grande in bocca al lupo alla brava Alessia Marcuzzi…”