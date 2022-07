Antonella Clerici lancia un appello: “Aiutatemi, è incomprensibile”

Problema sui social per la conduttrice di Rai1: “Incomprensibile”, la sua richiesta di aiuto

Bella, brava e talentuosa dopo il successo dei suoi due programmi The Voice Senior ed È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si gode le vacanze nel Nord della Francia, più precisamente in Normandia. Spesso condivide con i suoi follower i momenti della sua vacanza ma nelle scorse ore si è invece rivolta a chi la segue per chiedere aiuto e cercare di risolvere un problema nel suo profilo social. Nel dettaglio la conduttrice ha lanciato questo appello su Instagram:

“Da qualche giorno il mio feed ha sfondo nero e un’impaginazione incomprensibile…. è successo anche a voi?”

Aggiungendo gli hashtag #schermonero #feednero #aiuto.

Antonella Clerici fa un appello ai suoi follower: problema per il suo profilo Instagram

La conduttrice di Rai1 notando dei problemi al suo profilo Instagram ha chiesto aiuto ai tanti follower che la seguono, il suo profilo infatti conta ben 921 mila seguaci. Ed in effetti in molti hanno risposto alla sua richiesta di aiuto, alcuni utenti hanno commentato di avere avuto lo stesso problema e non essere riusciti a risolverlo mentre altri hanno dato consigli utili e possibili rimedi. Non sappiamo se la Clerici ha risolto il tutto ma ciò che è certo è che continua la sua vacanza con tutta la sua famiglia così infatti testimoniano le foto e le storie che posta sui social.

La conduttrice a settembre torna in tv: gossip accesso con il compagno Vittorio Garrone

E mentre ogni sabato sera a partire dalle 21.20 circa su Rai1 vanno in onda le puntate in replica di The Voice Senior, Antonella Clerici a settembre tornerà in onda con la nuova edizione di È sempre mezzogiorno, il programma di cucina di Rai1 infatti puntata dopo puntata ha ottenuto degli ottimi ascolti nonostante la concorrenza di Forum di Barbara Palombelli e per questo è stato riconfermato. Ed inoltre, per la conduttrice questo è un momento d’oro anche dal punto di vista privato, circolano dei gossip sulle imminenti nozze con Vittorio Garrone. I due stanno insieme dal 2016 e sebbene la Clerici in molte interviste si è detta sempre poco propensa al matrimonio potrebbe aver cambiato idea.