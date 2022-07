Jessica Morlacchi, messaggio di grande dolore: “È già trascorso un anno…”

Scritto da Liliana Morreale , il Luglio 5, 2022 , in Musica

Raffella Carrà è morta un anno fa, la cantante addolorata: “Ci manchi”

È già trascorso un anno dalla morte di Raffaella Carrà che si è spenta a soli 78 anni il 5 luglio del 2021. L’artista a 360° e icona di tutti i tempi oggi viene ricordata dai moltissimi che l’hanno amata e apprezzata volti noti e non. E di tra di loro spicca anche il ricordo commosso e addolorato di Jessica Morlacchi che ha affidato al suo profilo Instagram il suo pensiero. L’ospite fissa di Oggi è un altro giorno postando una foto della Carrà con in sottofondo il suo celebre brano Rumore ha ammesso:

“Un anno senza la Queen. Ci manchi”

il tutto con allegato un cuore rosso.

Jessica Morlacchi ed il messaggio di dolore per l’artista scomparsa nel 1° anniversario della morte

La cantante e ospite fissa del talk di Serena Bortone non è stata la sola a ricordare ed omaggiare, con un semplice ma sentito messaggio di dolore la grande artista scomparsa nel giorno del suo primo anniversario di morte. Raffaella Carrà è stata ricordata anche da Cristiano Malgioglio che ha voluto dire addio alla regina della tv, ma anche da Barbara D’Urso a Myrta Merlino che scrive su twitter: “Il tuo sorriso, il tuo carisma e la tua classe. Un anno senza di te, quanto ci manchi Raffaella!”. La conduttrice è stata ricordata anche da alcuni professionisti di Ballando con le stelle come Lucrezia Lando ed il giurato Fabio Canino a testimonianza di quanto la cantante, ballerina e conduttrice sia stata amata e apprezzata.

Anniversario della scomparsa della grande artista: il ricordo di Antonella Clerici e Vladimir Luxuria

Nel giorno dell’anniversario della sua morte l’artista è stata ricordata anche dalla conduttrice Antonella Clerici e da Vladimir Luxuria. L’artista, infatti, è stata da sempre un’icona del movimento LGBT e per questo l’ex opinionista dell’Isola dei famosi ha twittato: “Raffaella Carrà, viva più che mai nelle nostre serate, ai Pride, nelle tracklist e nei nostri cuori. Aspettando notizie su una piazza a Roma per lei”. Inoltre la Carrà è stata giudice di The Voice insieme a J Ax, Piero Pelù, Riccardo Cocciante e Noemi e proprio quest’ultima postando sui social una foto nella trasmissione di Rai2 ha ammesso: “Mi manchi, ci manchi”