Battiti Live, Elisabetta Gregoraci in ansia per il debutto: “L’emozione…”

La conduttrice pronta al ritorno in tv con Battiti Live: “Che emozione”

Per il sesto anno di fila torna sul piccolo schermo l’appuntamento con Battiti Live. Il format musicale di Italia Uno stasera riparte con la edizione 2022 e al timone troveremo ancora una volta la ormai consolidata coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, pronti a trasportare il pubblico in questo viaggio musicale lungo cinque puntate. Il format torna ad essere itinerante e questa sera la truppa sarà a Bari, con grandi ospiti pronti ad esibirsi sul palco pugliese. Intervenuta in queste ore su Instagram Eligreg ha ricordato l’appuntamento con Battiti Live, ammettendo la grande emozione nonostante sia ormai di casa al timone del programma:

Buongiorno a tutti questa sera va in onda la prima puntata di Battiti Live su Italia Uno, che emozione vi aspetto.

Già stasera si partirà con il botto visti gli artisti attesi a Bari.

Battiti Live, anticipazioni e ospiti prima puntata: la scaletta

Come vi abbiamo preannunciato nel primo paragrafo, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri annunceranno grandi cantanti questa sera, che porteranno sul palco i tormentoni dell’estate e i loro brani di maggior successo recente. Stasera saliranno sul palco di Bari Pinguini Tattici Nucleari, Fedez, Tananai, Mara Sattei con la loro hit La dolce vita, Aka 7even, Francesco Gabbani, il vincitore di Amici Luigi Strangis, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte. E poi ancora Coez, The Kolors, Boro Boro, Mr Rain, Alfa, Matteo Romano, Fred De Palma e Baby Q, Annalisa e Alex. Ci saranno anche due esibizioni on the road, La rappresentante di lista da Ceclie Messapica e l’attesissimo Marco Mengoni da Conversano.

Elisabetta Gregoraci e il retroscena sul programma: cosa è accaduto

Come ogni anno la Gregoraci è stata presa d’assalto dai fan una volta che ha messo piede in terra pugliese. L’ex moglie di Briatore in una recente intervista ha ammesso come il calore della gente sia stato travolgente anche quest’anno: La gente è stata affettuosa come sempre e mi ha travolto con l’affetto durante la registrazione della prima puntata. Alcuni di loro hanno disegnato anche dei murales”. Insomma, la conduttrice originaria di Soverato anche quest’anno sarà la vera regina del palco di Battiti Live.