Elisabetta Gregoraci travolta dai fan: “A Battiti Live è successo…”

La conduttrice accolta con grande entusiasmo: “I fan hanno fatto dei murales”

Nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci è tornata al timone di Battiti Live Estate. Il programma musicale estivo di Mediaset ha infatti riaperto i battenti, con le registrazioni della prima puntata che sono già state effettuate a Bari in attesa della messa in onda sul piccolo schermo. La conduttrice originaria di Soverato ha rivelato che l’accoglienza, come ogni anno, è stata particolarmente affettuosa con i fan che hanno dato libero sfogo alla creatività, come raccontato dalla stessa Gregoraci nel corso di una diretta Instagram con la pagina ufficiale di Grazia, noto magazine italiano:

La gente è stata affettuosa come sempre e mi ha travolto con l’affetto durante la registrazione della prima puntata. Alcuni fan hanno disegnato anche dei murales, non è per niente scontato tutto questo. C’è gente che ha preso il giorno libero da lavoro per venirci a vedere e ascoltare

Elisabetta Gregoraci non lo nasconde: “Fare questo mestiere è un grande onore”

La conduttrice calabrese non si è mai nascosta, fare tv è sempre stato uno dei suoi desideri. La ex moglie di Flavio Briatore si può dire dunque soddisfatta del grande cammino svolto in tutti questi anni, dal cinema alla tv, passando per la grande avventura al GF Vip che l’ha fatta entrare nei cuori di milioni di giovani telespettatori. Parlando in una diretta social con la page di Grazia, la Gregoraci si è detta entusiasta di quanto è riuscita a fare fino ad oggi: “Fare questo mestiere per me è un grande onore, mi sento proprio felice”.

La nuova avventura in arrivo per la presentatrice: la vedremo su Rai2

E l’agenda di Elisabetta Gregoraci inizia a riempirsi anche con gli impegni fissati per la prossima stagione. La conduttrice che in queste settimane è in Puglia per Battiti Live il prossimo autunno sbarcherà sul secondo canale, dove sarà tra i protagonisti del nuovo programma Chi si spoglia vince, format basato su The All New Monty: Who Bares Win. Una novità annunciata nei giorni scorsi e che sarà a disposizione dei telespettatori del secondo canale a partire dall’autunno.