Belen Rodriguez e Stefano De Martino, gossip: in arrivo un rito d’amore?

La nota conduttrice e il ballerino pronti a festeggiare il ritorno di fiamma? Il gossip

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sicuramente la coppia del momento, dopo essere tornati ufficialmente insieme. La nota conduttrice e il ballerino diventato famoso dopo la partecipazione al talent Amici, proprio di recente si sono mostrati in degli scatti fotografici più innamorati che mai. Nelle scorse ore è esploso un gossip, visto che stando a quanto ha dichiarato l’influencer Deianira Marzano sarebbe in arrivo una gioia indescrivibile per i genitori di Santiago:

“Amici in comune ci fanno sapere che presto probabilmente celebreranno un rito d’amore per festeggiare questa seconda vita insieme”.

I genitori di Santiago non si nascondono più: arriva il primo bacio social della coppia

Ormai non si nascondono più Belen Rodriguez e Stefano De Martino, visto che di recente hanno confermato le voci del loro ritorno di fiamma durante una vacanza. La coppia ha trascorso dei giorni spensierati, e lo scatto più dolce è sicuramente quello in cui si scambiano un tenero bacio in penombra in mezzo al mare. A quanto pare le sorprese non sono finite, visto che dopo le prime tenerezze a favore dei social, i genitori di Santiago a quanto pare a breve festeggeranno il loro amore ritrovato, e a farlo sapere è stata l’influencer Deianira Marzano, assicurando che lo scoop arriva da persone che conoscono sia lei e la nota coppia. Intanto nella fotografia in cui si intravedono i profili della showgirl argentina e del conduttore intenti a scambiarsi un gesto d’amore, non sfuggono i commenti dei tanti utenti della rete: “Ok però ora non lasciatevi più”, “I tuoi occhi felici sono solo con lui, siete bellissimi”, “Felice per voi, l’amore vince sempre su tutto, la famiglia prima di tutto”, “Mi fate sognare, vi adoro insieme”.

Belen Rodriguez ha lanciato un avvertimento a una donna della tv? “E’ mio marito, non ti allargare”

Intanto girano voci sulla presunta gelosia della conduttrice e showgirl argentina nei confronti di una misteriosa ragazza nota nel mondo della tv, che avrebbe messo gli occhi su Stefano De Martino. A svelare lo scoop è stato il portale Dagospia.it, svelando anche che la popolare madre di Santiago e della piccola Luna Marì addirittura avrebbe lanciato un avvertimento alla collega del marito: