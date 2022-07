Belen Rodriguez, spunta un uomo speciale nella sua vita: “È un piacere averti”

Conduttrice svela: “È un piacere averti in famiglia”, la dedica a una persona speciale

Si sta destreggiando, come ogni estate, tra le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales, e le vacanze Belen Rodriguez che sta trascorrendo questo caldo mese di luglio a Ibiza. La showgirl ha festeggiato il compleanno della piccola Luna Marì, che ha compiuto un anno, e ha colto l’occasione per fare i suoi auguri speciali anche al cognato Ignazio Moser che ieri ha spento trenta candeline. Un compleanno importante quello del compagno di Cecilia che è ormai entrato nella famiglia Rodriguez, conquistando la fiducia di tutti. Proprio per rendere omaggio all’ex ciclista, la compagna di De Martino ha voluto postare una dedica pubblica scrivendo nelle sue storie su Instagram:

“Tantissimi auguri cognato! Bravo, bello e buono! È un piacere averti i famiglia! Ti voglio bene!”.

Belen Rodriguez non si ferma neanche in vacanza: la foto della nuova campagna pubblicitaria

La showgirl sta vivendo un momento magico. Oltre al successo professionale ha infatti ritrovato la serenità sentimentale grazie all’amore per Stefano De Martino. Una storia che, tra alti e bassi, continua e ora sembrerebbe essere destinata a durare. Dopo una stagione televisiva impegnativa, che l’ha vista al timone di Tu si que vales e de Le Iene, la modella non si ferma e tra bagni in piscina e giochi d’acqua con i figli trova anche il tempo di posare per campagne pubblicitarie come quella per Me-fui, l’azienda che gestisce insieme alla sorella Cecilia (come visibile nella foto in basso).



Stefano De Martino, nessuna crisi con la compagna: come procede la loro storia d’amore

Separati per via degli impegno professionali, Belen e il compagno hanno ormai ufficializzato da tempo il loro ritorno di fiamma e la storia prosegue a gonfie vele. Nessuna aria di crisi per la coppia che è spesso divisa per via degli impegni professionali reciproci. L’ex ballerino di Amici è impegnato infatti con lo show musicale di Rai2 Summer Hits, mentre la showgirl sta registrando le nuove puntate di Tu si que vales. Non sono mancati però i problemi per la Rodriguez che nei giorni scorsi ha ammesso di aver avuto il covid e di aver sofferto, portando ancora qualche strascico del virus, questo il motivo della sua scarsa presenza sui social.