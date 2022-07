Beppe Fiorello, attacco feroce: “Da Una voce per Padre Pio al Gay Pride!”

L’attore preso di mira dagli omofobi: “Me ne hanno dette di tutti i colori”

Lo scorso 9 luglio c’è stato il Pride a Palermo. E il padrino dell’evento della comunità LGBTQIA+ è stato Beppe Fiorello, il quale è stato ben felice di presenziare. Purtroppo in questi ultimi giorni l’attore è stato attaccatissimo sui social per aver deciso di fare il padrino di questo evento, come ha ammesso lui stesso in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. In questa occasione l’uomo ha rivelato che gliene hanno dette di tutti i colori, aggiungendo però di essere fiero che con questa sua scelta ha deluso qualche suo fan omofobo:

“Mi sono sentito dire: ‘Ma come qualche sera fa eri su Rai Uno a celebrare Padre Pio e poi vai al Pride di Palermo?’. Altri mi hanno detto: ‘Ci hai deluso’. Sono molto fiero e orgoglioso di avere deluso qualcuno…”

Beppe Fiorello dopo le polemiche confessa: “Giusto partecipare ai movimenti per i diritti”

Il popolare attore di tante fiction di successo su Rai1, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, ha anche dichiarato di credere che sia assolutamente giusto partecipare ad eventi come il Gay Pride:

“Bisogna partecipare fisicamente ai movimenti per i diritti, bisogna esserci fisicamente, per questo sono andato…”

Il fratello di Fiorello ha poi fatto presente che gli organizzatori del Pride di Palermo sono stati così carini dal proporgli di fare il padrino che non ha esitato nemmeno un secondo nell’accettare, con buona pace degli omofobi che in questi giorni l’hanno preso di mira: “Ho ricevuto un invito gentile, accorato e così appassionato che non ho esitato un attimo a essere qui…”

L’attore non lo nasconde: “Volevo essere al Pride di Palermo”

Beppe Fiorello ha poi rivelato a La Stampa di aver accettato di partecipare al Gay Pride di Palermo anche perchè ha sentito la necessità di esserci fisicamente per sostenere il movimento LGBTQIA+ nella lotta per ottenere diritti fondamentali, che purtroppo c’è chi proprio non vuole concedere in nessun modo:

“Ho accettato perché avevo la voglia di esserci, non si può sempre parlare per sentito dire. Volevo partecipare a un movimento importante che sta lottando da tanto tempo per diritti fondamentali, spesso negati…”

Si ricorda che non è stato certo l’unico vip ad essere stato chiamato per fare il padrino di un Pride. Difatti la madrina a Roma è stata Elodie. E su quest’ultima nessuno ha polemizzato, anzi.