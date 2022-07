Boom! Francesco Totti, il documentario è su Rai1: parla anche di Ilary Blasi

Anticipato il documentario di Francesco Totti: l’addio al calcio e la storia d’amore con Ilary Blasi

Dopo diciasette anni di matrimonio e le insistenti voci di una presunta crisi tra Ilary Blasi e il marito, i diretti interessati hanno annunciato la loro separazione. La rottura della nota coppia, continua a essere uno degli argomenti più chiacchierati del gossip. E’ stato annunciato un cambiamento per quanto riguarda i palinsesti Rai, visto che il documentario con protagonista il Pupone invece di andare in onda in autunno come inizialmente previsto occuperà il piccolo schermo in prima serata su Rai1 lunedì 25 luglio 2022. L’ex calciatore nel suo film ripercorre la propria vita, e ovviamente parla anche della storia d’amore con la madre dei suoi figli.



L’ex calciatore in tv dopo l’annuncio della separazione dalla moglie: ecco dove lo vedremo

In questi giorni non si fa altro che parlare della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, su cui di recente è emerso un nuovo retroscena. Il documentario di quest’ultimo diretto da Alex Infascelli e accompagnato dalla sua voce narrante invece di andare in onda su Rai1 in autunno in vista dei mondiali, verrà trasmesso il prossimo lunedì, proprio in un momento abbastanza caldo per quanto riguarda la vita privata dell’ex calciatore. Il film che è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 19 ottobre 2020, ripercorre la vita del Pupone dagli inizi alle partite di giocate nella Roma passando dal successo ai mondiali del 2006, fino ad arrivare all’addio al calcio nel 2017. Oltre ai suoi 25 anni di carriera, il noto ex calciatore non poteva non parlare della lunga storia d’amore con la conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Foto del primo bacio tra Francesco Totti e la sua presunta fiamma? Ecco la verità

Intanto mentre Ilary Blasi di recente è volata in Tanzania, sul web è circolata una vecchia fotografia che ritrae lei e il padre dei suoi figli mentre si baciano. Lo scatto in questione è apparso in uno dei tanti profili falsi di Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma dell’ex calciatore. A ingannare i tanti utenti della rete che hanno scambiato l’ex moglie di Mario Caucci per la conduttrice de L’Isola dei Famosi è stato un gioco di luci, e senza ombra di dubbio la somiglianza tra le due donne. Nel profilo Instagram del Pupone infatti è presente la foto in questione risalente al 2018 che lo ritrae insieme alla nota presentatrice, e accompagnata dalla testuale didascalia: “Io e te Roma! Auguri amore mio”.