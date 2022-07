Carmen Di Pietro tronista di Uomini e Donne? L’appello a Maria De Filippi

Uomini e Donne, l’ex naufraga si candida: “Mi piacerebbe fare la tronista”

Carmen Di Pietro ha rilasciato una lunga intervista al portale SuperGuidaTv.it. Ovviamente la popolare soubrette ha parlato della sua esperienza a L’Isola dei Famosi, ma non solo. Difatti il redattore ha anche colto la palla al balzo per chiedere se parteciperebbe mai al dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi alla ricerca dell’amore della sua vita. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito dichiarato che ci andrebbe molto volentieri, cogliendo l’occasione per fare un appello alla conduttrice:

“Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto…”

Carmen Di Pietro ha fatto chiarezza sull’ex concorrente dell’Isola dei Famosi: “Non è il mio ideale di uomo”

Successivamente il redattore del portale SuperGuidaTv ha fatto presente alla popolare showgirl che nel periodo in cui ha vissuto in Honduras ha un po’ corteggiato Luca Daffrè: “Come stanno le cose sentimentalmente oggi per lei? È fidanzata?” E la donna ha subito messo le cose in chiaro asserendo che non è mai stato il suo ideale di uomo, visto che ha sempre detto di amare gli uomini con la pancetta:

“No, non è il mio ideale di uomo, a me piacciono quelli con un po’ di pancetta, non proprio i palestrati diciamo…”

La mamma di Alessandro Iannoni ha poi confessato di essere al momento single, anche se ovviamente non ha nascosto che vorrebbe presto trovare un uomo con cui passare la vita: “Al momento non sono fidanzata, devo andarli a cercare con il lanternino…”

Ballando con le stelle, la showgirl svela: “Mi piacerebbe partecipare”

Carmen Di Pietro, sempre in questa intervista rilasciata al portale SuperGuidaTv, ha rivelato di avere un sogno nel cassetto. Quale? Partecipare alla prossima edizione del talent show vip condotto da Milly Carlucci:

“Ballando con le Stelle mi piace molto, mi metterei alla prova perchè io non so ballare e quindi potrei imparare…”

L’ex naufraga ha poi confessato che vorrebbe fare anche l’opinionista de L’Isola dei Famosi spagnola.