Diletta Leotta, vacanze bollenti in attesa della novità: presto approderà…

La conduttrice si dedica alle vacanze in Sardegna: presto inizierà la nuova avventura

Proseguono i giorni di pausa della bella Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN ed fiamma di King Toretto e Can Yaman si rilassa sulle splendide spiagge della Sardegna in attesa di intraprendere un nuovo viaggio professionale. La catanese infatti riprenderà molto presto l’avventura sportiva sulle reti di DAZN con il via del campionato di calcio italiano fissato al prossimo 13 agosto, ma come ricorda il settimanale Vero TV nella nuova stagione televisiva Diletta approderà anche sui canali Mediaset, dove la attende una nuova sfida. E se il futuro della Leotta sembra pendere totalmente in direzione del Biscione per la consacrazione definitiva sul piccolo schermo dopo gli anni di sport, al momento non ci sono notizie di una rottura con l’emittente streaming che trasmette le partite del campionato italiano e tanti altri eventi. Quello che è certo è che per la catanese è in arrivo un programma a Mediaset.

Diletta Leotta medita l’addio allo sport? Le ultime sulla presentatrice

Quella che Diletta Leotta sta trascorrendo in Sardegna è una estate da single, al fianco dell’affetto più grande della sua vita, ovvero mamma Ofelia. In splendida forma, la presentatrice di DAZN è ancora alle prese con qualche nodo da sciogliere, visto che per il momento non ha ancora dato l’addio all’emittente per la quale lavora da diversi anni per sposare Mediaset. Eppure, come ricorda Vero TV, per sbocciare definitivamente la siciliana dovrebbe interrompere il cammino con DAZN per dedicarsi anima e cuore alle novità che il Biscione sembra avere in serbo per lei.

Le ferie da single della presentatrice

Sono vacanze anche per quanto riguarda il lato sentimentale della presentatrice catanese. Diletta Leotta infatti dopo alcune storie di grande importanza, anche a livello mediatico, si sta concentrando a pieno nella carriera, che come ricorda Vero TV, potrebbe proseguire alla corte di Berlusconi. Nelle scorse settimane però la showgirl è stata pizzicata dai paparazzi in compagnia di Giacomo Cavalli, giovane modello. Da parte dei due però nessuna conferma su una possibile storia, anche se qualche prova sembra soffiare in quella direzione.