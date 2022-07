Fedez fa arrabbiare Don Alberto Ravagnani: “Su di me accuse infondate”

Don Alberto Ravagnani deluso dal popolare rapper: “Mi ha bloccato senza spiegazioni”

Oggi il noto sacerdote diventato molto famoso sui social grazie ai suoi video su Youtube e TikTok ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della sera. E per tale popolarità molti lo avrebbero voluto nel cast del Grande Fratello Vip, anche se ha già fatto sapere che non parteciperebbe mai: “Non andrò mai, ma di sicuro vincerei…” Tempo fa c’è stata anche un rapporto via social con Fedez che purtroppo si è interrotto bruscamente. Motivo per cui oggi la giornalista gli ha chiesto il motivo. E quest’ultimo ha subito risposto che il marito di Chiara Ferragni l’ha improvvisamente bloccato senza una ragione apparente:

“Lui improvvisamente mi ha bloccato, senza spiegazioni e senza avvisarmi. Mi ha accusato di averlo ‘tartassato’ di messaggi, cosa non vera: non gli ho mai scritto…”

Fedez nel mirino del popolare sacerdote: “Sono stato censurato”

Questo gesto del popolare rapper ha fatto molto riflettere Don Alberto Ravagnani, come ha rivelato lui stesso oggi a Il Corriere della sera. Il sacerdote è arrivato alla conclusione che questo blocco sui social per mano del marito di Chiara Ferragni lo considera un po’ una sorta di censura:

“Mi sono interrogato sul senso del gesto: come personaggi pubblici, l’impossibilità di poter interagire è una forma di censura…”

L’uomo non ha nascosto di essere molto deluso dal fatto che in questo modo il rapper avrebbe deciso di non avere più alcun tipo di confronto su tematiche di un certo peso: “Ha deciso di tenere chiusa la porta per evitare di continuare ad avere confronti con me…” Il marito dell’influencer, la cui nonna è stata operata, dirà presto la sua su tutta questa faccenda?

Don Alberto Ravagnani confessa: “La mia vocazione? I miei genitori erano disperati”

La giornalista de Il Corriere della sera ha poi chiesto al sacerdote come hanno reagito i suoi genitori nel momento in cui ha detto loro di voler intraprendere questa strada nella sua vita. Quest’ultimo, dopo aver parlato di Fedez e dei loro dissidi, non ha negato che i suoi genitori l’hanno presa davvero male inizialmente:

“All’inizio hanno preso malissimo la decisione: papà si è arrabbiato, mamma è scoppiata a piangere…”

Difatti i due hanno inizialmente pensato avesse preso una decisione folle. Tuttavia con il passare del tempo se ne sono fatti una ragione.