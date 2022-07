Gianni Morandi co-condurrà Sanremo 2023! L’annuncio di Amadeus al TG1

L’ultimo annuncio del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo al TG1

Non era mai accaduto nella storia del festival che gli annunci sul cast venissero fatti con così tanto anticipo: quest’anno sta succedendo infatti per la prima volta, con Amadeus che interviene di tanto in tanto nell’edizione di prima serata del TG1 per svelare spoiler sulla kermesse canora che andrà in onda sul primo canale a febbraio del 2023. E stasera è stata la volta dell’annuncio di colui che lo affiancherà alla conduzione: ‘colui’ perchè si tratta di un uomo, ossia… Gianni Morandi! Proprio così: dopo l’annuncio della presenza di Chiara Ferragni prevista per la prima e l’ultima sera, fatto recentemente, oggi è stata, appunto, la volta di questo nuovo incredibile spoiler. Ma in quali serate il cantante calcherà il palco del Teatro Ariston in qualità di co-conduttore? Lo scopriamo nel secondo paragrafo.

Gianni Morandi affiancherà Amadeus alla conduzione del festival per tutte e cinque le serate

Da TvBlog, che utilizziamo come fonte, ma anche da tutti gli altri siti che in queste ore stanno riprendendo la notizia, apprendiamo che il cantante sarà il co-conduttore di Sanremo 2023 per tutte e cinque le puntate, quindi da martedì a sabato. Un ritorno in grande stile, quindi, per Morandi, dopo il successo dello scorso anno che l’ha visto posizionarsi al terzo posto con la sua divertente ‘Apri tutte le porte’, firmata da Jovanotti.

Le prime parole dell’artista dopo l’annuncio fatto da Amadeus al telegiornale questa sera

Dopo il collegamento con Amadeus, il TG1 ha trasmesso un videomessaggio di Gianni Morandi, il quale ha dichiarato:

Caro Amadeus, sono a casa con lo smoking per dirti che la proposta che mi hai fatto mi ha sorpreso ed entusiasmato. Sai quanto io ami Sanremo […] Accetto!

Il conduttore e direttore artistico del festival della canzone italiana 2023 ha poi spiegato la ragione che lo ha spinto a farsi affiancare alla conduzione da Morandi: “L’ho scelto per la sua storia, lui è la storia della tv, della musica, ma è anche il presente. E’ attualissimo: lo amano i ragazzi di oggi come lo amano i loro genitori” sono state le parole di Amadeus. Intanto oggi è trapelata anche un’indiscrezione bomba su una possibile donna della kermesse…