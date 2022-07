Gianni Morandi a cuore aperto: “Ho vissuto un momento difficile e…”

“Ho vissuto un momento difficile, Jovanotti è stato un regalo”, le toccanti parole del cantante

Ospite fisso del Jovanotti Beach Party, Gianni Morandi ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi e ha raccontato come l’amicizia e la collaborazione con Lorenzo Cherubini sia riuscita a tirarlo su di morale in un frangente complicato della sua vita. “Lorenzo per me è stato una botta di giovinezza” ha raccontato, precisando poi:

“Ho vissuto un momento difficile e lui è arrivato nella mia vita come un regalo”.

Il cantante ha raccontato che nel 2021, dopo l’incidente alla mano che l’ha costretto un mese in ospedale e ha lasciato ancora degli strascichi, Jovanotti l’ha chiamato: “Io ero giù di corda, abbattuto. Mi ha proposto questa canzone ‘L’allegria’. Sono uscito dall’ospedale e l’abbiamo incisa a Milano”. Ha raccontato poi di essere andato a Cortona a ringrazialo e lì ha conosciuto la famiglia del Jova ed è nata un’amicizia speciale.



Jovanotti, arriva l’elogio del collega: “Mi riconosco in lui, siamo positivi”

“Mi riconosco in lui, siamo positivi, ci piace stare con la gente. Sul palco basta uno sguardo per capirci”.

Queste le parole di Gianni Morandi per il collega con il quale ha duettato lo scorso febbraio a Sanremo durante la serata delle cover. Il cantante ha ripercorso poi la sua carriera, raccontando che il padre era un uomo semplice, con i piedi per terra che era proiettato sul lavoro. Poi un provino a Roma ha dato il via alla sua carriera. L’artista senza mezzi termini ha confessato:

“Tanta gente cantava meglio di me, scriveva meglio di me, stava sul palco meglio di me e non ha mai avuto quello che ho avuto io”.

“Non sono mai stato il più bravo” ha ammesso il cantante che continua però ad essere amatissimo dal pubblico e presto pubblicherà il brano “La ola”, scritto da Jovanotti.

Gianni Morandi svela un retroscena sulla moglie: “Mi presentai al suo posto di lavoro”

Sposato con Anna Dan dal 2004, l’artista, oltre a parlare di Jovanotti, ha ammesso che con la moglie c’è stato un colpo di fulmine. Il corteggiamento però è durato un po’. Anna infatti dopo il primo incontro aveva dato un numero di telefono sbagliato all’eterno ragazzo che però non ha gettato la spugna: “Non mi arresi e mi presentai al suo posto di lavoro”. Da quel giorno ha preso il via la loro storia e non si sono più lasciati. Intanto a dicembre il cantautore sarà protagonista di uno show in prima serata su Rai1 in occasione dei suoi sessant’anni di carriera.