Gigi D’Alessio: “Che emozioni”, il grazie ai colleghi e la bimba uscita dal coma

Il cantante partenopeo ringrazia i colleghi che hanno partecipato al suo show: “Ricordo che porterò per sempre”

Settimane fa su Rai Uno è andato in onda lo show per celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. E ovviamente gli ospiti che hanno partecipato a questo evento sono stati tanti. Tra questi c’era anche Eros Ramazzotti, che con l’artista napoletano ha anche duettato. D’Alessio su instagram l’ha voluto ringraziare, asserendo che aver cantato al suo fianco è stata un’esperienza unica: “Quante emozioni con Eros sul palco…” Successivamente il cantante ha rivelato di essere contento che il suo show abbia saputo unire le persone e la musica: “Gigi uno come te ha unito la musica e le persone, ed è un ricordo che porterò per sempre nel cuore…”

Gigi D’Alessio e la bambina uscita dal coma: la sua voce le ha fatto aprire gli occhi

Si segnala inoltre che in questi ultimi giorni il popolare cantante di origini napoletane è riuscito con la sua voce a far riaprire gli occhi ad una bambina finita in coma. Quest’ultima, dopo essere stata coinvolta in un incidente automobilistico, è andata in coma per circa tre settimane. Ma per fortuna questa vicenda ha avuto un lieto fine. Come riportato da Napoli Today la piccola, dopo aver ascoltato un messaggio vocale dell’ex di Anna Tatangelo in cui l’ha spronata a non arrendersi, ha aperto miracolosamente gli occhi. Oltre la voce del cantante, che è sempre al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv, la bambina pare abbia ascoltato anche la voce di alcuni suoi parenti stretti.

Il nonno della piccola ringrazia il cantante: “Che Dio lo benedica”

Ovviamente il risveglio della piccola ha mandato al settimo cielo il nonno, che ha colto la palla al balzo per ringraziare sentitamente Gigi D’Alessio per il bel gesto che ha fatto nel mandare a sua nipote in coma quel messaggio vocale, che l’ha aiutata ad uscire dal coma:

“Che Dio lo benedica, ha fatto un gesto bellissimo che non dimenticheremo mai…”

Insomma anche in questa occasione il cantante partenopeo ha mostrato tutta la sua sensibilità. E sarà anche per questo che da oltre 30 anni è così amato dagli italiani.