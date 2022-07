Paura per Emma Marrone, che blocca il suo concerto: “Mi sento male”, VIDEO

Paura per la cantante, che decide di interrompere bruscamente il suo concerto: cos’è successo

In queste ultime ore è diventato virale sui social un video della popolare cantante salentina Emma Marrone, che blocca improvvisamente un suo concerto. Il motivo? La giovane artista, che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo piazzandosi al sesto posto, ha notato sul palco una cavalletta e si è talmente impaurita da arrivare addirittura a bloccare lo show per chiedere allo staff di intervenire prontamente per toglierla da lì (il video è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Non ridete perché sono impaurita…Dove è andata? Non canto, ve lo dico adesso…Mi sento male, non vado avanti. La portate per favore lontano?”

Emma Marrone rimasta impietrita dal terrore: “Non ammazzate la cavalletta, ma portatela via”

La popolare cantante salentina ha poi continuato a sollecitare gentilmente lo staff di intervenire perchè era veramente impaurita. L’artista ex di Amici, che ha ricordato Michele Merlo sui social a distanza di un anno dalla sua improvvisa morte, ha inoltre precisato che non avrebbero dovuto ammazzarla, ma solo allontanarla dal palco:

“Senza ammazzarla, basta che la richiudete da qualche parte. È grande come un gatto…”

Ovviamente il pubblico presente al concerto si è messo a ridere nell’assistere a questo simpatico sketch. Tuttavia la cantante ha ribadito il fatto di essersi davvero impaurita perchè non ha mai visto una cavalletta così grande in tutta la sua vita: “Scusate, ma io nella vita ho paura solo di una cosa: le cavallette…”

L’artista salentina e la sua più grande paura: “Quella cavalletta sembrava un bambino”

Emma Marrone, visibilmente in difficoltà sul palco per via di questa invasione inaspettata della cavalletta, si è poi rivolta all’orchestra che ovviamente l’ha accompagnata. E proprio ai musicisti ha chiesto conferma che questa cavalletta fosse davvero molto grossa: “Non ridete perché panico…Dove è andata? Ma l’avete vista? Sembrava un bambino!” Come detto precedentemente questo video ha fatto il giro del web in pochissimi minuti, tanto da diventare virale. Sono stati tanti ad essersi divertiti nel vedere questo simpatico e improvvisato sketch, cogliendo la palla al balzo per fare i più sinceri complimenti all’artista per la sua spontaneità: “Sei una grande Emma!”