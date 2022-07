Ignazio Moser, i genitori hanno divorziato: il padre ha rotto il silenzio

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 14, 2022 , in Gossip

Il padre del compagno di Cecilia Rodriguez confessa: “Ecco perchè ho divorziato”

Nella giornata di ieri una notizia è giunta all’attennzione degli italiani come l’ennesimo fulmine a ciel sereno. Difatti è stato annunciato il divorzio dei genitori di Ignazio Moser dopo ben 42 anni di matrimonio. Una notizia che ovviamente ha preso in contropiede la maggior parte delle persone che si sono chiesti sui social il motivo. Dopo tante chiacchiere a fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato direttamente il padre del ragazzo, che al Corriere della sera ha rivelato che ormai avevano capito di avere punti di vista diversi sulla vita:

“Cosa volete che vi dica? La vita va avanti veloce, a un certo punto ci si guarda in faccia e non ci si riconosce più…”

Per tale ragione ha dichiarato di credere che la cosa migliore era quella di prendere strade diverse.

Ignazio Moser, il padre è sorpreso da tutto questo clamore per il suo divorzio: la rivelazione

Il giornalista de Il Corriere della sera ha poi fatto presente a Francesco Moser che la notizia del suo divorzio ha fatto molto clamore online. E il padre del giovane compagno di Cecilia Rodriguez, il quale ha recentemente avuto una brutta disavventura, ha subito rivelato che forse tutto questo clamore potrebbe essere dovuto dal fatto che la notizia è uscita in concomitanza con la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi:

“I giornali hanno associato fatti molto diversi, però. In realtà la notizia è vecchia: siamo separati da tre anni, abbiamo firmato le carte per il divorzio a maggio, due mesi fa…”

L’uomo ha poi dichiarato di credere con tutta probabilità qualcuno ha scovato questa notizia in Municipio: “Ed eccoci qua…”

Francesco Moser fa un importante chiarimento: “Nessun problema con la mia ex moglie”

Il padre di Ignazio Moser, sempre in questa intervista rilasciata a Il Corriere della sera, ha poi voluto fare un’importante puntualizzazione. Di cosa si tratta? Ha rivelato che non si è lasciato male dalla sua ex moglie, anzi:

“Ci abbiamo ragionato sopra da persone civili, siamo rimasti in buoni rapporti come si dice in questi casi…”

Ha poi rassicurato tutti di vedere l’ex moglie molto spesso.