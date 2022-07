Il paradiso delle signore 7, anticipazioni: Adelaide tra rivalità e vendette

Anticipazioni puntate di settembre soap di Rai1: arriva una rivale di Adelaide

C’è molta attesa per le puntate della prossima stagione de Il paradiso delle signore che andranno in onda a partire dal 12 settembre. Al centro delle trame, com’è noto, ci saranno i personaggi storici, Vittorio Conti, Ludovica e Marcello, la famiglia Amato e Umberto Farnesi con Adelaide di Sant’Erasmo. E proprio la contessa sarà la protagonista dei nuovi episodi della soap alle prese con vendette, rivalità, intrighi ed inaspettate alleanze. Vanessa Gravina, infatti, insieme agli altri attori del cast Giulia Arena, Alessandro Tersigni e Fabio Fulco è stata ospite al Festival di Benevento cinema e tv dove ha fornito anticipazioni e spoiler sul suo personaggio. Innanzitutto ha ammesso:

“Ci sarà una new entry e la cosa bella è che questa new entry che avrà a che fare con lui (indicando Tersigni ndr) sarà una rivale mia.”

Il paradiso delle signore, Vanessa Gravina fa uno spoiler sulla prossima stagione: “Novità per Adelaide”

La rivale a cui l’attrice si riferisce altri non è che Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Andando con ordine dalle anticipazioni sulle nuova stagione della soap di Rai1 si apprende che la contessa, ottenendo le quote del Paradiso da Dante Romagnoli (che nel frattempo è uscito di scena con Beatrice), diventerà socia del grande magazzino insieme a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Tuttavia nel grande magazzino farà il suo ingresso anche una ricca imprenditrice con un oscuro passato alle spalle che sarà subito in sintonia con Conti ed in aperta rivalità con la Sant’Erasmo. E Vanessa Gravina, sempre durante l’evento, ha anticipato:

“È molto appassionante e aprirà un varco nuovo per Adelaide.”

Mentre invece Tersigni ha svelato che ci sarà un ritorno.

Spoiler nuove puntate del Paradiso, l’attrice ironizza: “Mi cacceranno presto”

Ed infine Adelaide dalle anticipazioni su Il paradiso delle signore 7 sarà molto importante anche per Marcello che, grazie alla sua alleanza, riuscirà a cambiare la sua posizione sociale e questo avrà effetti anche sulla sua relazione con Ludovica, che nel frattempo è sempre più attratta da Ferdinando. Insomma se ne vedranno delle belle tanto che alla fine la stessa Vanessa Gravina ha ironizzato: “Mi cacceranno presto”