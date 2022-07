Il paradiso delle signore, è allarme: “La cancellazione futura sarebbe grave”

Il paradiso delle signore è a rischio chiusura? Giornalista svela: “Cancellazione sarebbe un duro colpo”

In questi giorni i tanti telespettatori della soap di Rai1 sono in allarme per alcune voci circa la possibile cancellazione della soap dal palinsesto di Rai1. Nel dettaglio si ipotizza che la prossima, la settimana per esattezza, sarà l’ultima stagione trasmesso e poi si lascerà spazio alle soap straniere. Sarà realmente così? Al momento non c’è nessuna notizia ufficiale sulla chiusura ma nella sua rubrica su NuovoTv, Alessandro Cecchi Paone, rispondendo ad una domanda di un telespettatrice del Paradiso, è sceso in campo in difesa del soap ambientata negli anni ’60. Il giornalista ha rivelato:

“Non so se questa voce sia vera. La cancellazione futura sarebbe, in effetti, un duro colpo per la complessiva produzione italiana di fiction. E anche per la programmazione pomeridiana di Raiuno.”

Fan in allarme per le voci di chiusura della soap di Rai1, Cecchi Paone la difende: “Tifo per il Paradiso”

Il paradiso delle signore è andata in onda per la prima volta nel prime time nel 2015 ed ha tenuto compagnia ad un nutrito numero di telespettatori per ben due stagione, fino al 2017. Successivamente, nel 2018 la fiction si è trasformata in daily venendo trasmessa quotidianamente nel pomeriggio di Rai1. Inizialmente gli ascolti non stati soddisfacenti e sembrava certa la non riconferma con una seconda stagione. Invece, grazie anche la mobilitazione dei fan la soap ha proseguito il suo corso e puntata dopo puntata ha ottenuto ascolti sempre maggiori tanto che ormai viaggia ad una media del 20% di share con picchi più alti. Dunque quale sarà, visti i numeri, il destino della soap? Al momento non è chiaro ma il giornalista nella sua rubrica l’ha difesa a spada tratta:

“Quanto alle soap italiane resterebbe soltanto Un posto al sole, che va in onda su Rai3. Io tifo per Il Paradiso!”

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: la nuova stagione in onda dal 12 settembre

Al di là delle indiscrezioni, quel che è certo è che la prossima stagione della soap di Rai1 tornerà in onda a partire dal 12 settembre. Le anticipazioni sulla trama sono molteplici a cominciare dai personaggi chiave come Adelaide, al centro di rivalità e vendette, mentre Alessandro Tersigni (Vittorio) che ha ipotizzato dei ritorni. E poi ancora spazio avranno le new entry ed i personaggi storici.