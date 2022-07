Ilary Blasi e Totti, scoop! Lei, lui e Noemi Bocchi nello stesso locale

La nota conduttrice, l’ex calciatore e la terza incomoda: nuovi retroscena sul chiacchierato triangolo

Ilay Blasi e Francesco Totti da quando hanno annunciato la loro separazione, continuano a essere al centro del gossip. Nelle scorse ore Dagospia ha svelato uno scoop inaspettato riguardante la nota conduttrice, l’ex calciatore e la terza incomoda Noemi Bocchi. In particolare il 23 ottobre 2021 il campione e la famosa showgirl furono ripresi in un video mentre cenavano in un ristorante di Roma, e a pochi metri di distanza non sfugge la presenza della chiacchierata 34enne. L’indicrezione sganciata è la seguente:

“Come dimostrano le immagini la terza incomoda viene immortalata mentre accenna qualche passo al tavolo“.

Il campione ha conosciuto la sua presunta nuova fidanzata grazie al suo amico? Il gossip

Non si fa altro che parlare del gossip più acceso di questa estate, che vede protagonisti la conduttrice de L’Isola dei Famosi, il marito Francesco Totti e Noemi Bocchi la presunta nuova fiamma dell’ex calciatore. Sono arrivate altre indiscrezioni, dopo l’annuncio della nota coppia della loro separazione tramite due comunicati. Oggi Dagospia ha fatto venire alla luce un nuovo retroscena sul chiacchierato triangolo, poichè un anno fa Ilary Blasi, il padre dei suoi figli e la 34enne erano insieme nel locale di un ex volto di Temptation Island per il compleanno della sua fidanzata. Ecco cosa ha svelato il noto sito: “Il 23 ottobre 2021 l’ex calciatore e la conduttrice erano a cena al ristorante La Villa zona Monteverde a Roma”. La presunta nuova fidanzata del famoso campione nel video in questione ha uno spacco inguinale e i tatuaggi ai polsi, che dimostrano che si tratta proprio di lei. Alla serata era presente anche l’amico Alex Nuccetelli che avrebbe fatto conoscere la famosa coppia vent’anni fa, mentre come svelato da Dagospia lo scorso febbraio avrebbe favorito la conoscenza tra l’ex moglie di Mario Caucci e il Pupone.

Francesco Totti su tutte le furie dopo l’ultima indiscrezione? “Presto potrebbe decidere di parlare”

Il filmato risalente a un anno fa e dalla durata di due minuti è stato registrato proprio da Alex Nuccetelli, l’amico dell’ex calciatore, e fornisce ulteriori conferme sulla presenza del chiacchierato trio nello stesso posto. Nel filmato si vede la 34enne che avrebbe fatto breccia nel cuore del campione mentre balla in piedi, e basta uno screenshot di pochi secondi per riconoscerla, e quindi la domanda che si è posta Dagospia è spontanea: “Fu inquadrata in modo casuale oppure appositamente dall’ex marito di Antonella Mosetti?”.

Intanto il servizio uscito sul settimanale Chi ha fatto emergere altri dettagli, cioè il coinvolgimento da parte dell’ex calciatore della sua famiglia con la tresca clandestina intrapresa con Noemi Bocchi e la decisione di Ilary Blasi di farlo seguire da un investigatore privato dopo aver avuto dei sospetti. Il Corriere della sera invece ha fatto sapere che il Pupone sarebbe su tutte le furie e pronto a raccontare la sua versione dei fatti, dopo l’utlima indiscrezione: