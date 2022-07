Irene Fargo, oggi l’ultimo saluto alla cantante: Roby Facchinetti commosso

Irene Fargo, oggi si sono svolti i funerali: l’addio commosso di Roby Facchinetti e di altri colleghi

Si sono svolti oggi, lunedì 4 luglio, i funerali della cantante scomparsa a solo 59 anni per una malattia. Le esequie si sono svolte nel Duomo di Chiari alle 15.15 alle presenza di una folta folla di ammiratori e fan che hanno voluto salutare per l’ultima volta l’artista. Non solo ammiratori, tuttavia, ma anche molti colleghi hanno voluto rendere omaggio alla Fargo, il cui vero nome era Flavia Pozzaglio. Infatti molti siti, tra cui PrimaBrescia ,hanno riportato come tra le prime file della Chiesa ci fosse anche Roby Facchinetti che non è riuscito a trattenere l’emozione e la commozione ma non solo anche altri colleghi erano sparsi nel Duomo.

Roby Facchinetti e l’ultimo saluto all’amica e artista scomparsa: “Brava e sensibile”

La notizia della morte di Irene Fargo ha sconvolto tutti, i colleghi famosi e non. Tra i primi ad annunciarne la scomparsa si annovera Renato Zero che a Facebook ha affidato il suo lungo e doloroso saluto all’amica ma anche Francesca Fialdini ha voluto ricordare la sua voce limpida e potente come lei, mentre Mara Venier ha affidato a Instagram il suo messaggio di dolore. Roby Facchinetti, invece, oggi presente al funerale, saputa la tragica notizia ha voluto salutarla lodando sia l’artista che la persona:

“A soli 59 anni Irene Fargo è volata in cielo. Cara Irene, sei sempre stata un’ artista brava e sensibile. Ho avuto il grande piacere di lavorare in un tuo progetto musicale e non ho mai dimenticato quanto amassi la musica, e quanto la tua vocalità fosse particolare e unica.”

Invitando poi tutti ad ascoltare il brano che aveva scritto per lei dal titolo ‘Ma quando sarà.’

Funerali Irene Fargo oggi: folla di gente per l’ultimo saluto all’artista

Una folla di gente ha voluto oggi salutare per l’ultima volta un’artista che, purtroppo, non ha avuto una vita privata e di riflesso una carriera tutta rosa e fiori e che forse avrebbe meritato più fortuna e riconoscimento. Dall’altra parte però non sono mancati i ricordi di quanti, famosi e non, ne hanno sottolineato il talento, la forza vocale e la raffinatezza in brani immortali e apprezzati da critica e pubblico come La donna di Ibsen e Come una Turandot.