Manuel Bortuzzo, bomba sul suo futuro in tv: farà Ballando con le stelle?

L’obiettivo dell’ex gieffino: “Voglio infrangere il maggior numero di tabù sulla disabilità”

Si parla già della nuova edizione di Ballando con le stelle, e sul settimanale Nuovo Tv è emerso che il più ambito concorrente sarebbe Manuel Bortuzzo. L’ex gieffino del reality show condotto da Alfonso Signorini al centro del gossip soprattutto per la rottura con Lulù Selassié dopo la storia d’amore intrapresa nella casa di Cinecittà, potrebbe non tirarsi indietro se dovesse ricevere una proposta, visto che queste sono le sue parole:

“Voglio infrangere il maggior numero di tabù sulla disabilità, senza suscitare pietà o compassione”.

L’ex di Lulù Selassié sarebbe il colpo grosso del programma di Milly Carlucci

Manuel Bortuzzo che di recente è stato difeso da una ex tronista, sarebbe il colpo grosso del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno stando a quanto si legge sul settimanale Nuovo Tv. L’obiettivo dell’ex gieffino è ancora quello di abbattere tabù sulla disabilità, dopo la partecipazione al GF Vip. Il nuotatore in effetti ha fatto capire di essere pronto a vivere nuove esperienze televisive: “Le sfide mi piacciono molto”.

Al seguitissimo talent show non sarebbe una novità vedere l’ex gieffino, dato che in passato Giusy Versace, un’atleta paralimpica che a causa di un incidente stradale ha perso le gambe si è messa in gioco aggiudicandosi la vittoria della decima edizione in coppia con Raimondo Todaro. Sulle pagine della nota rivista, si legge che qualora l’ex della sorella di Jessica e Clarissa Selassié non accetterebbe di partecipare al dancing show, la conduttrice punterà a invitarlo almeno come ballerino per una notte.

La conduttrice e il marito si separano: scoppia l’ironia che accosta l’ex calciatore al nuotatore

Intanto è scoppiata l’ironia sul web, sulla decisione di Ilary Blasi e Francesco Totti di separarsi dopo vent’anni insieme e tre figli. Nello specifico l’annuncio dell’ex calciatore ha ricordato a tantissimi utenti della rete quello dell’ex gieffino, quando ha comunicato la fine della sua relazione con Lulù Selassié. Era quindi inevitabile l’ironia che accosta l’ex capitano della Roma al nuotatore, dato che entrambi hanno rotto il silenzio attraverso la nota agenzia Ansa. Tra i vari commenti in cui non si sta facendo alcun paragone ma ironia per sdrammatizzare, non sfuggono i seguenti: “Io credo che Manuel Bortuzzo stia aiutando a scrivere il comunicato, ecco spiegata l’attesa”, “Quell’Ansa che ci unisce”. C’è però chi la pensa diversamente, visto che ad esempio un utente della rete ha scritto: “Ma per favore, due erano sposati con tre figli, e una vita familiare, gli altri sono due ragazzi che hanno fatto un reality show assieme. Una era la coppia più bella del reame, l’altra un patetico tentativo di cavalcare l’onda del successo. Una è durata 20 anni, l’altra due mesi”.