Massimiliano Ossini, paura in montagna: “È stato lanciato l’allarme…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Luglio 18, 2022 , in Personaggi Tv

Unomattina Estate, l’annuncio del conduttore: “Scattato l’allarme sul monte Bianco”

Anche oggi, lunedì 18 luglio 2022, come tutti i giorni Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno aperto il palinsesto di Rai1 con una nuova puntata dell’edizione estiva di Uomattina nel corso della quale si è parlato, tra le altre cose, ancora una volta della tragedia della Marmolada e dei recenti provvedimenti presi su un’altra delle montagne più alte d’Italia, il monte Bianco. A tal proposito Massimiliano, grande appassionato di montagna nonché conduttore di Linea Bianca, trasmissione itinerante dedicata proprio all’ambiente montano, ha spiegato:

Ripetute cadute di detriti e sassi sul versante francese del ghiacciaio del monte Bianco hanno messo in allarme le autorità.

“Dopo la tragedia della Marmolada, le autorità francesi hanno deciso di chiudere la salita verso la montagna più alta d’Europa” ha aggiunto subito dopo.

“Salire sul monte Bianco non è un divieto”, il chiarimento del conduttore di Unomattina

“Ricordiamo che la salita al monte Bianco non è un vero e proprio divieto” ha detto successivamente Massimiliano Ossini, chiarendo poi:

Le guide alpine hanno semplicemente deciso di non accompagnare più i visitatori.

Piccolo problema tecnico subito dopo: il conduttore ha infatti annunciato il suo ospite, ossia il presidente delle guide alpine della regione Valle d’Aosta, presente tramite collegamento, ma un intoppo ha impedito l’apertura del collegamento in questione, motivo per il quale Ossini, non senza un po’ di imbarazzo, è stato costretto a cambiare subito argomento passando allo spazio successivo, dedicato alla vaccinazione anti Covid.

La gag dei conduttori di Unomattina Estate, Massimiliano a Maria: “Ti vedo abbronzata”

All’inizio della diretta i due conduttori si sono invece resi protagonisti di una gag: Massimiliano Ossini ha infatti detto a Maria Soave “Ti vedo abbronzata”. A tale affermazione la giornalista del TG1 ha risposto ridendo “Ma no, è l’effetto del trucco”. Ricordiamo che in un’intervista uscita qualche giorno fa la Soave ha parlato, tra le altre cose, del suo rapporto con Ossini. Nel corso della diretta di oggi Maria ha invece dedicato uno spazio a Ivana Trump, commentando con alcune ospiti i risultati dell’autopsia.