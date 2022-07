Nicolas Vaporidis viene finalmente allo scoperto: chi è la fidanzata (FOTO)

L’Isola dei Famosi, ecco chi è la fidanzata del vincitore del reality (LA FOTO)

Nicolas Vaporidis, nel periodo in cui ha vissuto in Honduras, non ha mai fatto mistero di avere una compagna, chiarendo subito il fatto di non voler dare informazioni per difenderla dal gossip. Dopo tanto parlare ecco che l’ex naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi è venuto allo scoperto mostrandola per la prima volta sui social. Difatti quest’ultimo, nelle sue storie su instagram, ha pubblicato un selfie con lei (la foto è disponibile dopo il secondo paragrafo). In questa immagine sono sembrati essere davvero tanto innamorati.

Nicolas Vaporidis e la sua fidanzata: lei si chiama Ali e l’ex naufrago è follemente innamorato: si sposeranno presto?

Della fidanzata dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi non si sa molto, a parte il nome e il cognome: Ali Rinaldo. Quest’ultima ha anche un suo profilo su instagram, ma purtroppo è chiuso. Di foto con il vincitore del reality adventure condotto da Ilary Blasi non ce ne è neppure una sui social, a parte quella pubblicata in queste ultime ore. Si ricorda che proprio il popolare attore romano, il quale ha sostenuto un esame all’università con Maurizio Costanzo, ha rivelato durante una puntata del reality di non aver mai incontrato una persona come la sua attuale fidanzata in tutta la sua vita:

“Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere…”

E sono già stati tanti a scommettere sui social che presto i due convoleranno a nozze.

Isola, il vincitore fa una confessione sulla sua fidanzata: “È estremamente intelligente”

Nicolas Vaporidis, sempre parlando della sua fidanzata Ali Rinaldo in una delle puntate del reality show adventure di Canale 5, ha anche dichiarato di essere stato assai affascinato dalla sua intelligenza: “È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona…” I due, come ha ammesso lui stesso, non stanno insieme da molto, ma pare che il loro amore sia già forte: “Stiamo insieme da pochi mesi…Sono innamorato…”