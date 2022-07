Oroscopo del giorno e domani, Paolo Fox (26-27 luglio): i segni più fortunati

Quali saranno i segni più fortunati? Ecco cosa dice Paolo Fox

Vediamo cosa dice l’astrologo per eccellenza secondo le previsioni del suo oroscopo tratte dal suo Stellare:

ARIETE: è all’orizzonte un problema di coppia. Contenzioso aperto da risolvere al più presto. Domani potrebbero essere vittime di contraddizioni sentimentali. Meglio non fare scelte azzardate.

TORO: farsi desiderare troppo? Non è l’occasione giusta, e poi è meglio correre ai ripari sul lavoro. Domani meglio parlare subito di un problema in amore.

GEMELLI: chiarire al più presto una relazione strana è la soluzione migliore. Arrivano le opportunità professionali migliori. Domani tensione nell’aria. Periodo ideale per trattare di argomenti delicati.

CANCRO: Luna favorisce l’amore, infatti non ci sono dubbi. Chi lavora nel weekend sarà favorito. Domani saranno in attesa i cuori solitari. Ottime le finanze in questo periodo

Oroscopo del giorno e domani per gli altri quattro segni dello zodiaco

Proseguiamo con Paolo Fox e l’oroscopo del 26 e 27 luglio per il secondo gruppo composto da quattro segni zodiacali:

LEONE: gli incontri sono aiutati dal periodo favorevole. Possono vincere al più presto una piccola sfida professionale. Domani Luna nel segno, passionalità che aumenta. Un’idea potrà essere messa in pratica.

VERGINE: eventuali incomprensioni sentimentali che si possono risolvere. Vittorie e notevoli progressi. Domani saranno felici in coppia. Sul lavoro il loro impegno sarà premiato.

BILANCIA: essere troppo critici con se stessi non è mai un bene. Faranno molto progressi. Domani dimenticheranno i malumori stando in coppia. Impegno premiato.

SCORPIONE: discussioni nella coppia inevitabili. Giornata piena di intuizioni e nuove stimolanti idee. Domani meglio evitare le polemiche. Problema lavorativo da risolvere.

Paolo Fox, cosa dicono le stelle e i pianeti? L’oroscopo del 26 e 27 luglio 2022

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo le previsioni di oggi e domani, senza dimenticare l’oroscopo settimanale:

SAGITTARIO: per parlare d’amore è un’ottima giornata. Luglio si concluderà con delle ottime sorprese. Domani potrebbe arrivare qualche bella notizia sentimentale. Nuova collocazione professionale in vista.

CAPRICORNO: molte cose si chiariscono. Trasferimento da organizzare. Domani potrebbe nascere una crisi col partner. Le nuove responsabilità sul lavoro vanno accettate con prudenza.

ACQUARIO: cambiamento o ritardo sul lavoro. Troppi pensieri per la testa. Domani potranno parlare di qualcosa che non va in amore. Buona capacità di parola soprattutto sul lavoro.

PESCI: Luna buona per parlare d’amore. Una loro idea potrà essere apprezzata. Domani potranno chiarire qualcosa che non funziona in amore. Non devono agitarsi troppo.