Oroscopo oggi e domani, Paolo Fox: le previsioni dell’11 e 12 luglio

Paolo Fox svela cosa dicono le stelle per la giornata di oggi e domani

Per sapere se i primi quattro segni dello zodiaco saranno fortunati, bisognerà leggere l’oroscopo dell’11 e 12 luglio tratto dal suo Stellare:

ARIETE: bella giornata per vivere l’amore. Attenzione al calo di energia. Domani momento carico di passione. L’energia raddoppia.

TORO: attenzione prima di chiudere una storia importante. Ottime prospettive. Domani Luna positiva, possono capire cosa va o non va in amore. Buone idee da sfruttare.

GEMELLI: Luna in opposizione. Non devono perdere tempo con le persone che non si meritano nulla. Domani andrà meglio in amore. Si possono far valere sul lavoro.

CANCRO: cambieranno idea riguardo all’amore. Non si sentono al posto giusto. Domani Luna in opposizione. Devono considerare nuove opportunità sul lavoro.

Oroscopo dell’11 e 12 luglio 2022: le previsioni per i successivi quattro segni

E gli altri quattro segni dello zodiaco come vivranno la giornata? Scopriamolo allora con le previsioni del giorno e domani:

LEONE: potranno fare breccia nel cuore di qualcuno. Tanta voglia di fare e inventare. Domani Luna non più in opposizione. Giornata interessante per tutte le trattative.

VERGINE: saranno nervosi e privi di stimoli. Il pericolo maggiore è la fretta. Domani Luna favorevole, Venere contraria. Non devono essere troppo impulsivi.

BILANCIA: si sentiranno molto stanchi. Non devono farsi prendere dalla fregola, come si suol dire. Domani Luna favorevole, Venere contraria. Non devono essere troppo impulsivi sul lavoro.

SCORPIONE: vorranno vivere una semplice emozione. Recupero psicofisico. Domani molto interessante. Periodo utile per sperimentare nuove collaborazioni.

Cosa dicono le previsioni di oggi e domani per gli ultimi segni? Ci pensa Paolo Fox!

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo il sempre puntuale e dettagliato oroscopo di Paolo Fox:

SAGITTARIO: grande passione. Potranno compiere diverse scelte nuove. Domani all’insegna del divertimento. Buone notizie dalla sfera professionale.

CAPRICORNO: non dovranno esagerare in amore. Stanno cambiando degli equilibri sul lavoro. Domani Luna entra nel segno. Si potrà rinnovare un accordo.

ACQUARIO: Luna favorevole per l’amore. Occasioni lavorative che migliorano. Domani Luna nel segno. Periodo eccellente per il lavoro.

PESCI: Luna e Venere in opposizione. Attenzione al nervosismo in agguato. Domani qualcosa non andrà in amore. Sono reduci da un problema sul lavoro.