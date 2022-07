Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani: le previsioni del 4 e 5 luglio

Oroscopo del 4 e 5 luglio 2022: cosa dicono le previsioni dell’astrologo

Si inizia, come di consueto, con i primi quattro segni dello zodiaco analizzati da Paolo Fox e le sue previsioni dettagliate, tratte da DiPiù Tv:

ARIETE: devono sapere che gli inizi dell’anno sono stati difficili, ma chi non ce l’ha fatta deve tornare sui propri passi. Domani in vista del futuro dovranno essere convinti di ciò che vorranno. Attenzione ai dubbi.

TORO: malinteso col partner da chiarire immediatamente. Hanno interferito problemi di lavoro. Domani dovranno arrabbiarsi di meno, soprattutto col partner. Le giornate più pesanti stanno per arrivare.

GEMELLI: vivranno attimi di disagio se continueranno con una relazione troppo monocorde. Domani dovranno votarsi all’allegria, anche perché Venere è dalla loro parte.

CANCRO: preoccupazione per una questione di soldi. Le coppie nate da poco devono fare attenzione. Domani a tutto ci sarà rimedio, soprattutto se c’è l’amore. Non devono rivangare il passato.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: l’oroscopo di oggi e domani

Si prosegue con i successivi quattro segni dello zodiaco secondo l’oroscopo del 4 e 5 luglio, senza dimenticare l’oroscopo della prossima settimana segno per segno:

LEONE: sarà un giorno utile per fare una scelta a lunga scadenza, come un figlio o una nuova casa. Domani troveranno un nuovo spasimante, specialmente chi è single. Riescono bene anche le separazioni.

VERGINE: torneranno a casa molto stanchi. Si rischiano problemi col partner. Domani chi è innamorato da tempo vorrà sposarsi subito. Attenzione all’agitazione.

BILANCIA: bisognerà rinsaldare il rapporto evitando piccole crisi nel fine settimana. Domani ci saranno scelte non rimandabili. Potrebbero essere rimproverati dal partner.

SCORPIONE: non avranno pazienza in amore. Non devono rovinare tutto per delle dispute inutili. Domani decisioni importanti che riguardano la famiglia e l’ambito della casa.

Previsioni degli ultimi segni: l’Acquario non deve perdere tempo in amore

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di oggi e domani:

SAGITTARIO: il lavoro potrebbe allontanarli dall’amore, quindi attenzione alle scelte che faranno. Domani forte agitazione in amore. Attenzione ai parenti troppo invadenti.

CAPRICORNO: saranno troppo presi dalla sfera professionale. L’amore passerà in secondo piano. Domani saranno in attesa di qualche soldo in più. Meglio rimandare certi problemi.

ACQUARIO: potrebbero parlare seriamente di un cambiamento di stile di vita con il loro partner. Domani potranno mettere in atto la loro capacità speciale ovvero quella di trasformare i sogni in realtà.

PESCI: non dovranno esporsi troppo, così come all’inizio della prossima settimana, soprattutto in ambito familiare. Domani dovranno superare certe provocazioni. Possono iniziare un percorso insieme al partner.