Paolo Fox, oroscopo fine settimana prossimo: prime previsioni 30-31 luglio

Scritto da Emanuele Fiocca , il Luglio 28, 2022 , in Oroscopo

L’oroscopo dell’ultimo weekend del mese di luglio 2022: ecco le previsioni dei primi segni

E’ giunto ormai al termine questo mese, motivo per il quale dall’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, uscito in edicola l’altro ieri, riportiamo di seguito le prime indicazioni sullo zodiaco di sabato 30 e domenica 31, iniziando dai primi quattro segni.

ARIETE: il weekend darà il via ad una settimana che vedrà momenti nervosi anche per le coppie più forti;

TORO: le esigenze di famiglia in questo periodo aumentano: prima del prossimo weekend, quindi venerdì, bisognerà evitare di recriminare;

GEMELLI: evitare contrasti in amore specie dopo il fine settimana; passato il weekend, ci sarà una giornata pesante nel lavoro che sarà quella di lunedì;

CANCRO: sia nel weekend che nella settimana entrante i legami d’amore già in atto andranno avanti al meglio.

Oroscopo Paolo Fox del weekend 30 e 31 luglio 2022: cosa dicono le stelle per altri segni

Passiamo, adesso, al secondo gruppo di segni, per i quali le previsioni astrologiche del fine settimana le riportiamo in questo secondo paragrafo.

LEONE: è un periodo di progetti per le giovani coppie, ma ciò causerà l’arrivo di spese;

VERGINE: nella vita di coppia sarà molto importante essere leggeri nei prossimi giorni;

BILANCIA: il weekend darà il via ad una settimana che non sarà stabile per l’amore, perciò nelle coppie potrebbero riaffiorare piccole incomprensioni;

SCORPIONE: venerdì e sabato la Luna aiuterà le emozioni per i single.

Oroscopo fine settimana prossimo, Paolo Fox: ecco lo zodiaco dei quattro segni rimanenti

Concludiamo con le previsioni del weekend dei segni dei quali non abbiamo parlato nei due paragrafi precedenti, ricordando che su un altro numero della rivista citata all’inizio dell’articolo l’astrologo ha anticipato l’oroscopo di oggi e domani.

SAGITTARIO: periodo importante, quello attuale, per chi si vuole bene;

CAPRICORNO: attenzione, nella vita di coppia, subito dopo il weekend, esattamente nelle giornate di martedì e mercoledì;

ACQUARIO: prima del fine settimana prossimo, esattamente venerdì, sarà opportuno evitare discussioni con il partner;

PESCI: i single è bene inizino a programmare qualcosa di bello perchè tutto può ripartire.