Reazione a catena, esplosione sul finale: i Monelli balzati in piedi per…

Esplosione di gioia per i campioni in carica, che hanno vinto una cifra altissima!

Non poteva concludersi meglio la puntata di Reazione a catena di oggi, sabato 30 luglio 2022, per i Monelli (Martina, Federica e Domenico), campioni in carica ormai da diverse puntate, i quali, dopo la delusione delle ultime sere, si sono presi una grande rivincita portando a casa una cifra molto alta, ossia 71.500€. Partendo da ‘MERCE’ e ‘CODICE’, rispettivamente primo e terzo elemento, con ‘SC____O’ come lettere base della parola, hanno dato ‘SCONTO’ come risposta, e Marco Liorni è stato ben felice di comunicare loro che era proprio quella la parola vincente. La puntata si è chiusa quindi tra i festeggiamenti, con i tre concorrenti letteralmente balzati giù dagli sgabelli, portando anche le mani sulla bocca per l’incredulità.

Reazione a catena: la rivincita dei Monelli dopo le vittorie sfumate nelle puntate precedenti

Ieri, lo ricordiamo, non è andata affatto bene, invece, per Domenico, Martina e Federica nel programma condotto da Marco Liorni: al gioco dell’ultima catena, dopo aver dato ufficialmente una risposta, hanno infatti capito che anche un’altra parola si sposava bene con il primo e il terzo elemento, e alla fine proprio tale parola si è rivelata purtroppo essere quella esatta, dunque la trasmissione si è chiusa con una brutta beffa. La stessa cosa è accaduta nell’appuntamento di mercoledì, quando i tre concorrenti non hanno nascosto il loro choc per l’errore madornale commesso.

Marco Liorni presenta la concorrente più grande della storia del programma: è Maria Luisa

Hanno avuto una squadra sfidante decisamente particolare oggi a Reazione a catena i Monelli, ossia le Giovani Dentro, gruppo composto da Letizia, Paola e Maria Luisa, quest’ultima presentata dal conduttore come la concorrente più anziana di sempre! Appena presentata, la signora Maria Luisa ha rivelato di avere 83 anni e mezzo, tra lo stupore e gli applausi di tutti gli spettatori presenti nello studio Rai di Napoli e del conduttore stesso. Nonostante la bravura, però, la squadra della signora Maria Luisa non ce l’ha fatta al gioco dell’intesa vincente a battere i campioni.