Sei Sorelle, programmazione infuria i fan: sospesa poi in onda all’improvviso

La soap di Rai1 sotto attacco dei telespettatori: in onda senza preavviso ad un nuovo orario

La grave crisi politica che stiamo attraversando ha spinto Rai1 ha correre ai ripari stravolgendo il suo palinsesto ed a farne le spese sono i maggiori programmi del daytime che non sono andati in onda. E sarebbe dovuta saltare anche la soap spagnola. Invece, a sorpresa, oggi 20 luglio, Sei Sorelle è stata trasmessa senza nessun preavviso e ad un nuovo orario. La messa in onda normale della soap è a partire dalle 16.00 ma per la puntata di oggi molti siti avevano annunciato la sospensione come riportata sulla GuidaTv Rai, invece, la soap è andata in onda ma ad un nuovo orario alle 14.00 circa. Il repentino cambio di palinsesto senza adeguato preavviso ha causato la furia dei telespettatori che sui social e nelle pagine dedicate hanno espresso il loro disappunto per la situazione.

Sei Sorelle domani va in onda al solito orario: anticipazioni puntata del 21 luglio

Per quanto riguarda la trama della puntata andata in onda, al centro della storia c’è il malumore degli operari, furiosi per i mancati pagamenti ai loro danni mentre Salvador, invece, è stato pagato. Così alcuni decideranno di scioperare mentre altri non saranno per niente d’accordo. Andando, invece, a domani 21 luglio Sei Sorelle andrà in onda regolarmente, sempre che, ovviamente, non ci siano nuovi cambi di palinsesto che però, si spera, vengano adeguatamente segnalati in anticipo. Dalle anticipazioni sull’episodio di domani si apprende che Blanca continuerà ad essere delusa e stanca di Rodolfo ma nonostante questo lo perdonerà e continuerà a pianificare il suo matrimonio. Cristobal affronterà il fratello. Invece Salvador conoscerà zia Adolfina.

Rai1, palinsesti stravolti dalla crisi politica: dove rivedere la puntata di oggi della soap

Chi non ha potuto seguire la puntata di oggi di Sei Sorelle può recuperarla su RaiPlay dove è già disponibile. Insomma, quella di oggi è stata una giornata decisamente anomala per le trasmissioni dell’ammiraglia, oltre al caos creato con la soap spagnola, non è andato in onda Marco Liorni con la sua Reazione a catena ed anche Estate in diretta, con Roberta Capua e Gianluca Semprini ha avuto un brusco stop.