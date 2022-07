Sospesa Reazione a catena, stravolta Rai1: oggi Marco Liorni non va in onda

Cancellata la puntata di oggi di Reazione a catena: stravolto il palinsesto pomeridiano di Rai1

E’ stata una giornata decisamente anomala quella di oggi, mercoledì 20 luglio 2022, per il primo canale della Rai e non solo, a causa delle diverse edizioni speciali del telegiornale che hanno seguito in diretta l’evolversi della crisi di governo. L’ultima delle edizioni in questione, è quella iniziata alle 16.40, protraendosi praticamente per tutta la seconda parte del pomeriggio, per una durata di oltre tre ore, occupando quindi anche la fascia oraria del preserale e facendo saltare, di conseguenza, il programma condotto da Marco Liorni, che tornerà regolarmente in onda domani come da tradizione a partire dalle 18.45.

Non solo Reazione a catena: saltato anche Estate in diretta nel tardo pomeriggio di oggi

Quella della trasmissione di Marco Liorni (che ieri sera al gioco dell’intesa vincente ha fatto una battutaccia su un famoso personaggio tv) non è stata l’unica cancellazione avvenuta oggi su Rai1: anche Estate in diretta con Roberta Capua e Gianlica Semprini, infatti, ha dovuto rinunciare ad andare in onda, mentre nel primo pomeriggio ci sono state variazioni riguardanti Don Matteo e la soap Sei sorelle, quest’ultima inizialmente data per sospesa, poi all’improvviso trasmessa.

Edizioni speciali del TG1 sulla crisi di governo: cambiamenti anche in mattinata sul primo canale

Infine, segnaliamo che anche la prima parte della giornata di oggi ha visto notevoli cambiamenti nella programmazione, con l’edizione speciale del TG1 del mattino condotta da Monica Maggioni che si è protratta eccezionalmente fino a mezzogiorno, facendo quindi saltare Unomattina: Massimiliano Ossini e Maria Soave, dunque, non sono apparsi affatto in video, e al termine della lunga edizione straordinaria del telegiornale la linea è passata direttamente a Camper, con Tinto e Roberta Morise che hanno iniziato un po’ più tardi del solito, ma sono poi rimasti in video regolarmente fino alle 13.30.